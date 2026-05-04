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करौली: 15 साल पुरानी रंजिश और पिता की हत्या का बदला, पहले शराब पिलाई फिर पत्थरों से कुचला सिर

करौली जिले में पुरानी रंजिश के चलते पत्थरों से सिर कुचलकर की गई इस निर्मम हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी.

KARAULI MURDER
हत्या का आरोपी लोकेश मीणा (ETV Bharat Karauli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 7:30 PM IST

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करौली: जिले में सोमवार को एक दिल दहलाने वाली हत्या का मामला सामने आया है. पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक ने शराब पिलाकर अपने पिता के हत्यारे का बदला लिया. आरोपियों ने मृतक को शराब पार्टी के बहाने ले जाकर पत्थरों से सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

घटना का खुलासा: एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया कि मृतक लखन सिंह मीणा के पुत्र राजकुमार मीणा ने 2 मई को अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज कराई थी. 3 मई को उन्होंने हत्या का मामला दर्ज कराते हुए बताया कि गांव के ही लोकेश, अरविंद, जयसिंह, धीरसिंह, सौदान आदि ने उनके पिता को शराब पार्टी के बहाने घर से ले जाया था. 3 मई को अंजनी माता मंदिर के पास लोंगटपुर जाने वाले रास्ते पर लखन सिंह मीणा की लाश मिली. परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी उन्हें शराब पिलाकर ले गए थे.

एसपी लोकेश सोनवाल (ETV Bharat Karauli)

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15 साल पुरानी रंजिश: एसपी ने बताया कि यह हत्या पुरानी रंजिश का बदला थी. करीब 15 साल पहले लखन सिंह मीणा हिण्डौन में ट्रक को बैक करने के दौरान आरोपी लोकेश के पिता जैसीराम को ट्रक के नीचे आ गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी. इस घटना के बाद दोनों परिवारों में गहरी दुश्मनी हो गई थी. लखन सिंह कई साल गांव से फरार भी रहे थे.

पहले शराब, फिर हत्या: 2 मई की शाम करीब 8 बजे आरोपी लोकेश मीणा मृतक लखन सिंह और अरविंद को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर आमन का पुरा ठेके पर ले गया. वहां तीनों ने बीयर पी. इसके बाद वे कोसरा बंधे पर गए, फिर वापस ठेके पर आए. बाद में मासलपुर चुंगी से और बीयर खरीदकर अंजनी माता मंदिर के पहाड़ की तरफ गए. वहां शराब पीते समय आपस में कहासुनी हो गई.

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पत्थरों से कुचलकर हत्या: एसपी के अनुसार अरविंद ने बीयर की बोतल से लखन सिंह के सिर पर वार कर दिया. लखन सिंह भागकर पहाड़ पर पत्थर के पास छिप गए. आरोपी लोकेश और अरविंद ने उन्हें पकड़कर जमीन पर पटक दिया और सिर पर 3-4 बार भारी पत्थरों से वार कर दिया. इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी लोकेश मीणा को करीरी टोडाभीम इलाके से गिरफ्तार कर लिया. अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

परिजनों का विरोध: मृतक का शव संदिग्ध हालत में मिलने पर परिजनों ने जिला अस्पताल के बाहर धरना दे दिया और जाम लगा दिया. उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस की समझाइश के बाद परिजन माने और पोस्टमॉर्टम के बाद शव सुपुर्द कर दिया गया. शव फिलहाल जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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