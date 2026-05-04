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करौली: 15 साल पुरानी रंजिश और पिता की हत्या का बदला, पहले शराब पिलाई फिर पत्थरों से कुचला सिर

हत्या का आरोपी लोकेश मीणा ( ETV Bharat Karauli )