चित्तौड़गढ़ में विवाहिता ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
चित्तौड़गढ़ के कपासन क्षेत्र के काछिया खेड़ी गांव में एक विवाहित महिला ने अपने दो छोटे बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली.
Published : March 11, 2026 at 1:15 PM IST
कपासन (चित्तौड़गढ़): जिले के काछिया खेड़ी गांव में एक विवाहित महिला ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली. यह दर्दनाक घटना मंगलवार देर शाम की है. उनके दो छोटे बच्चे मोनू (5 वर्ष) और सोनू (3 माह) के शव एक कुएं से मिले, जबकि महिला का शव रेलवे ट्रैक पर मिला. इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है. पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी है.
कुएं में मिले दोनों बच्चों के शव: थाना अधिकारी सुनील शर्मा के अनुसार रेलवे ट्रैक पर महिला की शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया. उन्होंने बताया कि जब मृतका के पास दोनों बच्चे नहीं दिखे तो ग्रामीणों ने उनकी खोजबीन शुरू की. काफी प्रयासों के बाद गांव के पास स्थित एक कुएं में दोनों बच्चों के शव तैरते हुए नजर आए, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.
जांच में जुटी पुलिस: थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस की टीम दोबारा मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों के शवों को कुएं से बाहर निकलवाया. सूचना मिलते ही डीएसपी हरजी लाल यादव भी चिकित्सालय पहुंचे. उन्होंने बताया कि मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है, अभी तक आत्महत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं. पुलिस परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है.
पूरे गांव में शोक का माहौल: ग्रामीण इस अचानक हुई घटना से स्तब्ध हैं. कई लोग परिवार के साथ सहानुभूति जताने पहुंच रहे हैं. सुबह तीनों शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा. रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी. थानाधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाहिता ने पहले अपने दोनों बच्चों को कुएं में फेंका, इसके बाद रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ली.
