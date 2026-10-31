राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा: कानपुर में 333 सीटों के लिए भिड़ेंगे 2442 छात्र, बनाए गए 6 परीक्षा केंद्र
कानपुर मंडल के छह जिलों में कुल 1,084 सीटों पर चयन होना है, जिसके मुकाबले 12,600 से अधिक छात्र-छात्राएं अपनी किस्मत आजमाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 11:03 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 11:30 PM IST
कानपुर : आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाली 'राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा' (NMMS) को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. कानपुर मंडल के छह जिलों में कुल 1,084 सीटों पर चयन होना है, जिसके मुकाबले 12,600 से अधिक छात्र-छात्राएं अपनी किस्मत आजमाएंगे. परीक्षा को पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कानपुर नगर समेत पूरे मंडल में 6 केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं.
कानपुर मंडल की मंडलीय मनोवैज्ञानिक पूनम सिंह ने बताया, कानपुर नगर में निर्धारित 333 सीटों के लिए 2,442 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे. 1 नवंबर को यह परीक्षा सुबह 10:00 बजे से 1:00 बजे तक होगी. दिव्यांग बच्चों के लिए एक घंटा अतिरिक्त दिया गया है. राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय के विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत बच्चे इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे.
परीक्षार्थियों को परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है, साथ ही अपना प्रवेश पत्र के साथ अपना पहचान पत्र भी लाना अनिवार्य है. इसके लिए शहर में कई प्रमुख शिक्षण संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है.
यहां बनाए गए सेंटर
- हरसहाय जगदंबा सहाय इंटर कॉलेज, पी-रोड
- जुहारी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज
- आर्यकन्या इंटर कॉलेज, गोविंद नगर
- खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज, गोविंद नगर
- ज्ञानभारती बालिका इंटर कॉलेज, बिरहाना रोड
- रामलला इंटर कॉलेज, रावतपुर
1,084 सीटें पर 12,600 आवेदन
|जिला
|सीट
|आवेदन
|कानपुर नगर
|333
|2,442
|कानपुर देहात
|160
|2,646
|इटावा
|161
|1,993
|औरैया
|147
|1,673
|फर्रुखाबाद
|148
|1,896
|कन्नौज
|135
|1,950
शिक्षकों और छात्रों को दिया जा चुका है विशेष प्रशिक्षण : परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों और संबंधित स्टॉफ को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मंडल स्तर पर पहले ही पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं. मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, चुन्नीगंज कानपुर मंडल की ओर से 16 अक्टूबर 2026 से 28 अक्टूबर 2026 के बीच मंडल के प्रत्येक जनपद में इस परीक्षा से जुड़ी तकनीकी प्रक्रियाओं और बारीकियों को लेकर प्रशिक्षित किया जा चुका है. कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक माह 1000/- प्रतिमाह की दर से 12000/- रुपये की धनराशि प्राप्त होगी.
इस छात्रवृत्ति योजना के जरिए चयनित होने वाले मेधावी विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, यही वजह है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों में इसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.
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