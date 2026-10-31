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राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा: कानपुर में 333 सीटों के लिए भिड़ेंगे 2442 छात्र, बनाए गए 6 परीक्षा केंद्र

मंडलीय मनोवैज्ञानिक पूनम सिंह ने दी जानकारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाली 'राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा' (NMMS) को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. कानपुर मंडल के छह जिलों में कुल 1,084 सीटों पर चयन होना है, जिसके मुकाबले 12,600 से अधिक छात्र-छात्राएं अपनी किस्मत आजमाएंगे. परीक्षा को पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कानपुर नगर समेत पूरे मंडल में 6 केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं.

कानपुर मंडल की मंडलीय मनोवैज्ञानिक पूनम सिंह ने बताया, कानपुर नगर में निर्धारित 333 सीटों के लिए 2,442 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे. 1 नवंबर को यह परीक्षा सुबह 10:00 बजे से 1:00 बजे तक होगी. दिव्यांग बच्चों के लिए एक घंटा अतिरिक्त दिया गया है. राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय के विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत बच्चे इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे.

परीक्षार्थियों को परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है, साथ ही अपना प्रवेश पत्र के साथ अपना पहचान पत्र भी लाना अनिवार्य है. इसके लिए शहर में कई प्रमुख शिक्षण संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है. यहां बनाए गए सेंटर हरसहाय जगदंबा सहाय इंटर कॉलेज, पी-रोड

जुहारी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज

आर्यकन्या इंटर कॉलेज, गोविंद नगर

खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज, गोविंद नगर

ज्ञानभारती बालिका इंटर कॉलेज, बिरहाना रोड

रामलला इंटर कॉलेज, रावतपुर