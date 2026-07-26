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कानपुर में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा पाल बोलीं- यूपी में माफिया तंत्र खत्म होने से बढ़ा निवेश, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

पूजा पाल ने कहा, कहा कि सरकार के सुशासन और नीतियों को सीधे बूथ स्तर के मतदाताओं तक पहुंचाना ही संगठन की पहली प्राथमिकता है.

कानपुर में पूजा पाल का हुआ भव्य स्वागत.
कानपुर में विधायक पूजा पाल का हुआ भव्य स्वागत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 10:57 PM IST

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कानपुर : भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक पूजा पाल रविवार को कानपुर पहुंचीं. दावा किया कि प्रदेश में माफिया तंत्र के खात्मे और कड़े कानून-व्यवस्था के फैसलों से राज्य में विकास और सुरक्षित निवेश का नया युग शुरू हुआ है. बिठूर के मंधना में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने आगामी चुनावों की नींव मजबूत करने का आह्वान करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार के सुशासन और नीतियों को सीधे बूथ स्तर के मतदाताओं तक पहुंचाना ही संगठन की पहली प्राथमिकता है.

पूजा पाल ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की छवि पूरी तरह बदली है. उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र कभी असामाजिक गतिविधियों के लिए जाने जाते थे, आज वहां उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमीनी और डिजिटल दोनों स्तरों पर पार्टी की उपस्थिति को और अधिक प्रभावी बनाने की सलाह दी.

कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र. (Video Credit; ETV Bharat)

कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने कहा कि वर्तमान सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी हुई है. उन्होंने विशेष रूप से पुलिस व अन्य सरकारी विभागों में बिना किसी भेदभाव के हुई निष्पक्ष भर्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के युवाओं में व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ा है. इस मौके पर विधायक राहुल सोनकर, पूर्व ग्रामीण जिलाध्यक्ष कृष्ण मुरारी शुक्ला, हिमांशु पाल और पीयूष मिश्रा सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. बैठक के अंतिम चरण में आगामी जनसंपर्क अभियानों, मतदाता संवाद और बूथ स्तरीय बैठकों की रूपरेखा तय की गई.

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