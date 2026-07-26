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कानपुर में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा पाल बोलीं- यूपी में माफिया तंत्र खत्म होने से बढ़ा निवेश, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

कानपुर में विधायक पूजा पाल का हुआ भव्य स्वागत. ( Photo Credit; ETV Bharat )