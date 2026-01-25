ETV Bharat / state

कानपुर देहात में लड़की को मानसिक रूप से अस्वस्‍थ बताकर शादी से किया इनकार, पीड़िता का भाई बोला- युवक ने किया शारीरिक शोषण

पीड़ित परिवार ने वक्ष के खिलाफ थाने में तहरीर दी है. ( Photo Credit; kanpur dehat )

कानपुर देहात : मंगलपुर थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना और शादी से इनकार करने का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां और भाई ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर वर पक्ष पर अतिरिक्त दहेज की मांग, शादी तोड़ने और युवती के शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है. पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पीड़िता की मां ने बताया, बेटी की शादी थाना मंगलपुर के जैतापुर में तय की थी. 4 अक्टूबर 2025 को फलदान बरिक्षा कार्यक्रम संपन्न हुआ था. इसके बाद गोद भराई की रस्म भी पूरी की गई. जोरशोर से शादी को तैयारी चल रही थी. 11 फरवरी 2026 को बारात आनी थी.

पीड़ित परिवार का आरोप है कि शादी को लेकर गेस्ट हाउस बुक कराया गया, डीजे, हलवाई, अपाचे बाइक सहित अन्य सेवाओं के लिए एडवांस तक दे दिया गया था. इसी बीच वर पक्ष ने अचानक शादी करने से इनकार कर दिया. कारण पूछने पर बताया कि लड़की की तबीयत ठीक नहीं रहती है.

पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि शादी तय होने के बाद युवक बहन को बाहर बुलाता रहा और घर भी आता-जाता था. इस दौरान उसने शारीरिक शोषण किया. अब शादी से इनकार करने पर परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. युवती का भविष्य भी संकट में पड़ गया है.