कानपुर देहात में लड़की को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर शादी से किया इनकार, पीड़िता का भाई बोला- युवक ने किया शारीरिक शोषण
पीड़ित परिवार ने थाने में वर पक्ष के खिलाफ तहरीर दी है. 11 फरवरी को शादी होनी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 25, 2026 at 6:39 PM IST
कानपुर देहात : मंगलपुर थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना और शादी से इनकार करने का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां और भाई ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर वर पक्ष पर अतिरिक्त दहेज की मांग, शादी तोड़ने और युवती के शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है. पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
पीड़िता की मां ने बताया, बेटी की शादी थाना मंगलपुर के जैतापुर में तय की थी. 4 अक्टूबर 2025 को फलदान बरिक्षा कार्यक्रम संपन्न हुआ था. इसके बाद गोद भराई की रस्म भी पूरी की गई. जोरशोर से शादी को तैयारी चल रही थी. 11 फरवरी 2026 को बारात आनी थी.
पीड़ित परिवार का आरोप है कि शादी को लेकर गेस्ट हाउस बुक कराया गया, डीजे, हलवाई, अपाचे बाइक सहित अन्य सेवाओं के लिए एडवांस तक दे दिया गया था. इसी बीच वर पक्ष ने अचानक शादी करने से इनकार कर दिया. कारण पूछने पर बताया कि लड़की की तबीयत ठीक नहीं रहती है.
पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि शादी तय होने के बाद युवक बहन को बाहर बुलाता रहा और घर भी आता-जाता था. इस दौरान उसने शारीरिक शोषण किया. अब शादी से इनकार करने पर परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. युवती का भविष्य भी संकट में पड़ गया है.
मामले में वर पक्ष ने सभी आरोपों को गलत बताया. कहा कि शादी रद्द होने का कारण लड़की की मानसिक स्थिति कमजोर होना है. इलाज के लिए कई जगह वे स्वयं लड़की पक्ष के साथ गए, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ. यदि लड़की की मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है तो वे दो-चार माह में शादी के लिए तैयार हैं. उन्होंने अतिरिक्त दहेज की मांग और अन्य आरोपों से इनकार किया है.
मामले में सीओ डेरापुर सौरभ वर्मा ने बताया कि मामले में शिकायती पत्र दिया गया है. दोनों पक्षों को बुलाकर वार्ता के बात निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा.
