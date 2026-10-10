कानपुर में भाजपा नेता अनस साजिद उस्मानी बोले- सपा का 'PDA' छलावा, अब मुसलमानों को गुमराह नहीं होने देंगे
उन्होंने कहा कि पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज की सेवा और संगठन को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे वह पूरी निष्ठा से निभाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 7:29 PM IST
कानपुर : भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अनस साजिद उस्मानी शनिवार को अपने गृह नगर कानपुर पहुंचे. पदभार संभालने के बाद पहली बार शहर आगमन पर जाजमऊ से लेकर शास्त्रीनगर तक उनका स्वागत किया गया. इस दौरान अनस साजिद उस्मानी ने समाजवादी पार्टी के 'पीडीए' फार्मूले पर तंज किया. उन्होंने कहा कि 'पीडीए' सिर्फ एक छलावा है, जिसका पर्दाफाश किया जा रहा है और अब अल्पसंख्यक समाज को और अधिक गुमराह नहीं होने दिया जाएगा.
काफिला तय कार्यक्रम के तहत शनिवार सुबह जाजमऊ चेकपोस्ट पर पहुंचा, जहां स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. स्वागत करने वालों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाएं भी थीं. स्वागत समारोह के दौरान अनस साजिद उस्मानी ने अपने कानपुर से पुराने जुड़ाव को याद किया. उन्होंने कहा कि मेरा जन्म इसी पावन धरती पर हुआ है और पूरा सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन यहीं बीता है.
उन्होंने कहा, आज कानपुर के उनके अपने चाहने वाले और भाइयों ने जिस तरह उनका स्वागत किया है, उसके लिए वह आभारी हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें अल्पसंख्यक समाज की सेवा और संगठन को मजबूत करने की जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उसे वह पूरी निष्ठा से निभाएंगे. उन्होंने कहा कि सपा का 'पीडीए' कुछ और नहीं, बल्कि सिर्फ एक राजनीतिक ढकोसला है. सालों-साल से राजनीतिक दलों ने सिर्फ मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब ऐसा होने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि वे जनता के बीच जाकर इस 'पीडीए' के छलावे का पर्दाफाश करेंगे और समाज के लोगों को एक-एक सच्चाई बताएंगे.
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