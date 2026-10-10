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कानपुर में भाजपा नेता अनस साजिद उस्मानी बोले- सपा का 'PDA' छलावा, अब मुसलमानों को गुमराह नहीं होने देंगे

कानपुर में भाजपा नेता अनस साजिद उस्मानी का स्वागत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अनस साजिद उस्मानी शनिवार को अपने गृह नगर कानपुर पहुंचे. पदभार संभालने के बाद पहली बार शहर आगमन पर जाजमऊ से लेकर शास्त्रीनगर तक उनका स्वागत किया गया. इस दौरान अनस साजिद उस्मानी ने समाजवादी पार्टी के 'पीडीए' फार्मूले पर तंज किया. उन्होंने कहा कि 'पीडीए' सिर्फ एक छलावा है, जिसका पर्दाफाश किया जा रहा है और अब अल्पसंख्यक समाज को और अधिक गुमराह नहीं होने दिया जाएगा.

काफिला तय कार्यक्रम के तहत शनिवार सुबह जाजमऊ चेकपोस्ट पर पहुंचा, जहां स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. स्वागत करने वालों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाएं भी थीं. स्वागत समारोह के दौरान अनस साजिद उस्मानी ने अपने कानपुर से पुराने जुड़ाव को याद किया. उन्होंने कहा कि मेरा जन्म इसी पावन धरती पर हुआ है और पूरा सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन यहीं बीता है.