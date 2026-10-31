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कानपुर में दीपावली से लेकर छठ तक चलेंगी सभी बसें, 74 रिजर्व बसें भी उतरेंगी सड़कों पर, ड्राइवरों-कंडक्टरों की छुट्टियां रद्द

त्योहार पर यात्रियों को नहीं होगी परेशानी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : दीपावली और छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बड़ी राहत दी है. त्योहारी सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम दीपावली से लेकर छठ पूजा तक अपनी सभी बसों का संचालन करेगा. परिक्षेत्र के सात डिपो में रिजर्व कोटे की 10 प्रतिशत (74) बसों को भी सड़कों पर उतारा जाएगा, वहीं नियमित बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे.

त्योहार के दौरान चालक और परिचालकों की छुट्टियां पूरी तरह निरस्त रहेंगी, लेकिन काम के बदले उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) दी जाएगी. कानपुर परिक्षेत्र में कुल 741 बसें हैं, जिनमें से 10 प्रतिशत बसें सामान्य दिनों में रिजर्व कोटे में खड़ी रहती हैं. परिवहन निगम के अधिकारियों के मुताबिक, शासन से दीपावली से छठ तक शत-प्रतिशत बसें चलाने के निर्देश मिले हैं.

त्योहारों के दौरान जिस रूट पर यात्रियों की संख्या ज्यादा होगी, तुरंत वहां के लिए बसें रवाना कर दी जाएंगी. सामान्य दिनों में जो बस दिनभर में एक या दो फेरे लगाती थी, त्योहार के दिनों में यात्रियों की मांग के अनुसार उनके फेरे बढ़ाकर दो से तीन कर दिए जाएंगे. रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि दीपावली से छठ पर्व तक सभी बसों को लगातार ऑन-रोड रखा जाएगा. सबसे ज्यादा यात्रियों की भीड़ दिल्ली, आगरा, बनारस और गोरखपुर रूट पर होती है, इसलिए इन रूट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.