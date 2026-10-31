कानपुर में दीपावली से लेकर छठ तक चलेंगी सभी बसें, 74 रिजर्व बसें भी उतरेंगी सड़कों पर, ड्राइवरों-कंडक्टरों की छुट्टियां रद्द
परिवहन निगम के अधिकारियों के मुताबिक, शासन से दीपावली से छठ तक शत-प्रतिशत बसें चलाने के निर्देश मिले हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 8:05 PM IST
कानपुर : दीपावली और छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बड़ी राहत दी है. त्योहारी सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम दीपावली से लेकर छठ पूजा तक अपनी सभी बसों का संचालन करेगा. परिक्षेत्र के सात डिपो में रिजर्व कोटे की 10 प्रतिशत (74) बसों को भी सड़कों पर उतारा जाएगा, वहीं नियमित बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे.
त्योहार के दौरान चालक और परिचालकों की छुट्टियां पूरी तरह निरस्त रहेंगी, लेकिन काम के बदले उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) दी जाएगी. कानपुर परिक्षेत्र में कुल 741 बसें हैं, जिनमें से 10 प्रतिशत बसें सामान्य दिनों में रिजर्व कोटे में खड़ी रहती हैं. परिवहन निगम के अधिकारियों के मुताबिक, शासन से दीपावली से छठ तक शत-प्रतिशत बसें चलाने के निर्देश मिले हैं.
त्योहारों के दौरान जिस रूट पर यात्रियों की संख्या ज्यादा होगी, तुरंत वहां के लिए बसें रवाना कर दी जाएंगी. सामान्य दिनों में जो बस दिनभर में एक या दो फेरे लगाती थी, त्योहार के दिनों में यात्रियों की मांग के अनुसार उनके फेरे बढ़ाकर दो से तीन कर दिए जाएंगे. रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि दीपावली से छठ पर्व तक सभी बसों को लगातार ऑन-रोड रखा जाएगा. सबसे ज्यादा यात्रियों की भीड़ दिल्ली, आगरा, बनारस और गोरखपुर रूट पर होती है, इसलिए इन रूट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि जिन बसों में थोड़ी कमियां हैं, उन्हें वर्कशॉप में ठीक कराया जा रहा है. साथ ही सुरक्षा के लिहाज से प्रत्येक बस में अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जा रही है.
किदवई नगर डिपो के एआरएम संजय श्रीवास्तव ने बताया कि डिपो में कुल 118 बसें हैं, जिनमें से विभिन्न तकनीकी समस्याओं के चलते फिलहाल 20 बसें खड़ी हैं. डिपो में 140 ड्राइवर और 200 कंडक्टर तैनात हैं. दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए सभी चालकों व परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, ताकि बसों के संचालन में किसी तरह की दिक्कत न आए और यात्रियों को समय पर बस मिल सके.
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