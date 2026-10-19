कानपुर में बीच सड़क युवती का बाल खींचे, जड़े थप्पड़, जबरदस्ती बाइक पर बैठने की कोशिश
पुलिस वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले युवक और पीड़ित युवती की पहचान करने में जुटी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 10:20 PM IST
कानपुर : बाबूपुरवा क्षेत्र के सबसे व्यस्त टाटमिल चौराहे के पास एक युवती के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक बेरहमी से युवती को थप्पड़ मारते और उसके बाल खींचते हुए नजर आ रहा है. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.
वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक किसी बात को लेकर युवती पर अपनी बाइक पर बैठने का लगातार दबाव बना रहा है. जब युवती ने इसका विरोध किया, तो गुस्से में आकर उसने सड़क के किनारे उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. व्यस्त चौराहे पर सरेराह एक युवती के साथ हो रही इस बदसलूकी को देखकर वहां से गुजर रहे राहगीरों का गुस्सा फूट पड़ा.
युवक की दबंगई और हरकतों को देखकर वहां मौजूद राहगीरों ने तुरंत बीच-बचाव किया. लोगों ने साहस दिखाते हुए आरोपी युवक को जमकर फटकार लगाई और उसकी गिरफ्त से युवती को सुरक्षित छुड़ाया. इसी दौरान मौके पर मौजूद किसी शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.
मामला तूल पकड़ने के बाद कानपुर पुलिस हरकत में आ गई है. बाबूपुरवा थाना प्रभारी नीरज ओझा ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे इस वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में ले लिया है. वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले युवक और पीड़ित युवती की पहचान की जा रही है. प्राथमिक जांच और पूछताछ के आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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