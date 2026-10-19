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कानपुर में बीच सड़क युवती का बाल खींचे, जड़े थप्पड़, जबरदस्ती बाइक पर बैठने की कोशिश

बीच सड़क युवती को पीटा. ( Photo Credit; VIRAL )

कानपुर : बाबूपुरवा क्षेत्र के सबसे व्यस्त टाटमिल चौराहे के पास एक युवती के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक बेरहमी से युवती को थप्पड़ मारते और उसके बाल खींचते हुए नजर आ रहा है. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक किसी बात को लेकर युवती पर अपनी बाइक पर बैठने का लगातार दबाव बना रहा है. जब युवती ने इसका विरोध किया, तो गुस्से में आकर उसने सड़क के किनारे उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. व्यस्त चौराहे पर सरेराह एक युवती के साथ हो रही इस बदसलूकी को देखकर वहां से गुजर रहे राहगीरों का गुस्सा फूट पड़ा.