कानपुर में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, पत्नी से हुआ था विवाद, आधे घंटे तक खड़ी रही ट्रेन

कानपुर : बिल्हौर थाना क्षेत्र में पत्नी से विवाद के चलते एक युवक ने पैसेंजर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. हादसा ककवन रोड क्रॉसिंग के पास लक्ष्मी गेस्ट हाउस के सामने हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक अपनी पत्नी के साथ रेलवे ट्रैक के पास खड़ा था और ट्रेन के आते ही अचानक छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की पहचान धूलमऊ गांव के रहने वाले जितेंद्र (34) उर्फ मझिले के रूप में हुई है. जितेंद्र पेशे से किसान था और खेती-बाड़ी के माध्यम से अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम रेलवे ट्रैक से कुछ ही दूरी पर जितेंद्र और उनकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. इसी विवाद के दौरान गुस्से में आकर ट्रेन के आगे कूद गया.

हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. पति के शव को देख पत्नी बहवास हो गई और पटरी पर ही बैठकर रोने लगी. काफी देर तक शव को ट्रैक से हटाने नहीं दिया, जिसके कारण कानपुर से फर्रुखाबाद की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन लगभग आधे घंटे तक खड़ी रही. ट्रेन में मौजूद एक रेलवे कर्मचारी के अनुसार, चालक ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर युवक को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन दूरी कम होने के कारण ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं हुआ.