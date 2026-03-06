ETV Bharat / state

कानपुर में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, पत्नी से हुआ था विवाद, आधे घंटे तक खड़ी रही ट्रेन

युवक पत्नी के साथ रेलवे ट्रैक के पास खड़ा था और ट्रेन के आते ही छलांग लगा दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई.

ट्रैक के पास बैठी रोती रही पत्नी.
ट्रैक के पास बैठी रोती रही पत्नी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 10:21 PM IST

कानपुर : बिल्हौर थाना क्षेत्र में पत्नी से विवाद के चलते एक युवक ने पैसेंजर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. हादसा ककवन रोड क्रॉसिंग के पास लक्ष्मी गेस्ट हाउस के सामने हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक अपनी पत्नी के साथ रेलवे ट्रैक के पास खड़ा था और ट्रेन के आते ही अचानक छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की पहचान धूलमऊ गांव के रहने वाले जितेंद्र (34) उर्फ मझिले के रूप में हुई है. जितेंद्र पेशे से किसान था और खेती-बाड़ी के माध्यम से अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम रेलवे ट्रैक से कुछ ही दूरी पर जितेंद्र और उनकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. इसी विवाद के दौरान गुस्से में आकर ट्रेन के आगे कूद गया.

हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. पति के शव को देख पत्नी बहवास हो गई और पटरी पर ही बैठकर रोने लगी. काफी देर तक शव को ट्रैक से हटाने नहीं दिया, जिसके कारण कानपुर से फर्रुखाबाद की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन लगभग आधे घंटे तक खड़ी रही. ट्रेन में मौजूद एक रेलवे कर्मचारी के अनुसार, चालक ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर युवक को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन दूरी कम होने के कारण ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं हुआ.

सूचना मिलते ही स्थानीय और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके पर मौजूद भीड़ को नियंत्रित किया और अन्य परिजनों के आने के बाद काफी मशक्कत से पत्नी को समझाकर शव को ट्रैक से हटवाया. इसके बाद ही ट्रेन को रवाना किया जा सका.

जीआरपी उपनिरीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है. पंचायतनामा की कारवाई कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. मृतक अपने पीछे पत्नी और एक चार साल की मासूम बेटी को छोड़ गया हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है.

