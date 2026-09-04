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कानपुर में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, भाग रहे चालक को राहगीरों ने 200 मीटर तक पीछा करके दबोचा

दोनों युवक शाम के वक्त कहीं घूमने जाने को बोलकर घर से निकले थे. पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लिया है.

हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.
हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. (Photo Credit; Kanpur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 10:22 PM IST

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Updated : September 4, 2026 at 11:16 PM IST

2 Min Read
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कानपुर : कल्याणपुर स्थित आवास विकास नहर मार्ग पर शुक्रवार रात सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. कल्याणपुर से पनकी की ओर जा रहे इंडेन गैस सिलेंडरों से भरे एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दोनों युवकों को रौंद दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

मृतकों की पहचान सचिन वाल्मीकि (25) और सूरज वाल्मीकि (33) के रूप में हुई है. दोनों युवक आदर्श नगर मसवानपुर के निवासी हैं. परिजनों ने पुलिस को बताया कि दोनों मृतक पारिवारिक हैं. शाम के वक्त कहीं घूमने जाने को बोलकर घर से निकले थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान हुई. हादसा होते ही चालक ने ट्रक लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन राहगीरों ने करीब 200 मीटर दूर तक पीछा करके उसे दबोच लिया और तत्काल पुलिस को सूचित किया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक के पंजीयन क्रमांक की जांच की, जिससे ज्ञात हुआ कि वाहन मसवानपुर के आदर्श नगर निवासी वीरेंद्र कुमार उर्फ गोलू के नाम पर पंजीकृत है. मामले की पड़ताल के दौरान जब पुलिस ने वीरेंद्र कुमार से संपर्क साधा, तो उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल मसवानपुर निवासी अपनी बुआ के बेटे सचिन बाल्मिकी को इस्तेमाल करने के लिए दी थी. जिसके बाद दोनों की शिनाख्त हो सकी.

सूरज आवास विकास स्थित महाराणा प्रताप स्कूल में काम करता था. उसके दो छोटे बच्चे हैं. वहीं सचिन आवास विकास स्थित एक शॉपिंग मॉल के स्टोर में नौकरी करता था. परिजनों के मुताबिक, सचिन की शादी करीब तीन महीने पहले ही हुई थी.

चौकी प्रभारी सचिन भाटी ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया गया है. आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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Last Updated : September 4, 2026 at 11:16 PM IST

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ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा
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