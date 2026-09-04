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कानपुर में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, भाग रहे चालक को राहगीरों ने 200 मीटर तक पीछा करके दबोचा

कानपुर : कल्याणपुर स्थित आवास विकास नहर मार्ग पर शुक्रवार रात सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. कल्याणपुर से पनकी की ओर जा रहे इंडेन गैस सिलेंडरों से भरे एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दोनों युवकों को रौंद दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

मृतकों की पहचान सचिन वाल्मीकि (25) और सूरज वाल्मीकि (33) के रूप में हुई है. दोनों युवक आदर्श नगर मसवानपुर के निवासी हैं. परिजनों ने पुलिस को बताया कि दोनों मृतक पारिवारिक हैं. शाम के वक्त कहीं घूमने जाने को बोलकर घर से निकले थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान हुई. हादसा होते ही चालक ने ट्रक लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन राहगीरों ने करीब 200 मीटर दूर तक पीछा करके उसे दबोच लिया और तत्काल पुलिस को सूचित किया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक के पंजीयन क्रमांक की जांच की, जिससे ज्ञात हुआ कि वाहन मसवानपुर के आदर्श नगर निवासी वीरेंद्र कुमार उर्फ गोलू के नाम पर पंजीकृत है. मामले की पड़ताल के दौरान जब पुलिस ने वीरेंद्र कुमार से संपर्क साधा, तो उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल मसवानपुर निवासी अपनी बुआ के बेटे सचिन बाल्मिकी को इस्तेमाल करने के लिए दी थी. जिसके बाद दोनों की शिनाख्त हो सकी.