ETV Bharat / state

कानपुर में CRPF जवान की पिस्टल से चली गोली, नाबालिग बेटी के कनपटी में लगी, हालत गंभीर

खेल-खेल में बेटी ने कनपटी पर मारी गोली. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : घाटमपुर थाना क्षेत्र के जैतीपुर गांव में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. घर में रखी सीआरपीएफ जवान की पिस्टल से खेल-खेल में उनकी 15 वर्षीय बेटी ने अपनी कनपटी पर रखकर ट्रिगर दबा दिया. गोली सीधे छात्रा के सिर में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी. परिजन उसे आनन-फानन घाटमपुर सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

जैतीपुर गांव निवासी उपेंद्र सिंह सीआरपीएफ (CRPF) में जवान हैं और वर्तमान में झारखंड में तैनात हैं. वे बीते दिनों ही छुट्टी लेकर अपने घर आए थे. बुधवार शाम उपेंद्र सिंह अपनी पिस्टल साफ करके घर में रख रहे थे और इसी बीच पानी पीने के लिए अंदर चले गए. तभी उनकी बेटी जो हाईस्कूल की छात्रा है, स्कूल से पढ़कर घर लौटी. छात्रा ने पिस्टल को उठा लिया और खेल-खेल में उसे अपनी कनपटी पर लगाकर ट्रिगर दबा दिया.