कानपुर में CRPF जवान की पिस्टल से चली गोली, नाबालिग बेटी के कनपटी में लगी, हालत गंभीर
छात्रा ने खेल-खेल में पिस्टल अपनी कनपटी पर रखकर ट्रिगर दबा दिया. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:58 PM IST
कानपुर : घाटमपुर थाना क्षेत्र के जैतीपुर गांव में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. घर में रखी सीआरपीएफ जवान की पिस्टल से खेल-खेल में उनकी 15 वर्षीय बेटी ने अपनी कनपटी पर रखकर ट्रिगर दबा दिया. गोली सीधे छात्रा के सिर में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी. परिजन उसे आनन-फानन घाटमपुर सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
जैतीपुर गांव निवासी उपेंद्र सिंह सीआरपीएफ (CRPF) में जवान हैं और वर्तमान में झारखंड में तैनात हैं. वे बीते दिनों ही छुट्टी लेकर अपने घर आए थे. बुधवार शाम उपेंद्र सिंह अपनी पिस्टल साफ करके घर में रख रहे थे और इसी बीच पानी पीने के लिए अंदर चले गए. तभी उनकी बेटी जो हाईस्कूल की छात्रा है, स्कूल से पढ़कर घर लौटी. छात्रा ने पिस्टल को उठा लिया और खेल-खेल में उसे अपनी कनपटी पर लगाकर ट्रिगर दबा दिया.
घर के भीतर गोली चलने की तेज आवाज सुनकर परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. छात्रा खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ी थी. परिजन बिना देर किए उसे लेकर घाटमपुर सीएचसी पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद नाबालिग की नाजुक हालत को देखते हुए एंबुलेंस से कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया.
घटना की जानकारी मिलते ही घाटमपुर पुलिस सीएचसी पहुंची, लेकिन तब तक परिजन घायल छात्रा को लेकर कानपुर के लिए रवाना हो चुके थे. घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि खेल-खेल में एक 15 वर्षीय नाबालिग को गोली लगी है, जिसे सीएचसी से गंभीर अवस्था में कानपुर रेफर किया गया है. पुलिस घटनास्थल और पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है.
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