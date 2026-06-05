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कानपुर में दोस्त ने पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला, बीड़ी और 150 रुपये को लेकर हुआ था विवाद

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : मूलगंज थाना क्षेत्र में बीती 3 जून को हुई मजदूर की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोपी साथी मजदूर को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया भारी पत्थर भी बरामद कर लिया है. मृतक की शिनाख्त उसके हाथ पर बने टैटू से रवि उर्फ विशाल के रूप में हुई है. बीड़ी के बंडल और महज 150 रुपये की चोरी के विवाद में पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी. डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया, बीते 3 जून को दोपहर लगभग 12:00 बजे मूलगंज थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि शब्बर रोड पर एक बंद दुकान के सामने एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में मृत पड़ा है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. मृतक के सिर से अत्यधिक खून बह रहा था और प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा था. मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले. (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया. मृतक की तत्काल पहचान नहीं हो सकी थी, जिसके चलते पुलिस ने उसके शरीर और हाथों पर बने ओम और सांप के टैटू की तस्वीरें सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सर्कुलेट कर शिनाख्त के प्रयास शुरू किए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना के अनावरण के लिए चार टीमों का गठन किया गया.