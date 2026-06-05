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कानपुर में दोस्त ने पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला, बीड़ी और 150 रुपये को लेकर हुआ था विवाद

रात में सोते समय किया हमला. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपी को पकड़ा. दोनों साथ में पल्लेदारी का काम करते थे.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 5:39 PM IST

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Updated : June 5, 2026 at 6:35 PM IST

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कानपुर : मूलगंज थाना क्षेत्र में बीती 3 जून को हुई मजदूर की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोपी साथी मजदूर को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया भारी पत्थर भी बरामद कर लिया है. मृतक की शिनाख्त उसके हाथ पर बने टैटू से रवि उर्फ विशाल के रूप में हुई है. बीड़ी के बंडल और महज 150 रुपये की चोरी के विवाद में पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी.

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया, बीते 3 जून को दोपहर लगभग 12:00 बजे मूलगंज थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि शब्बर रोड पर एक बंद दुकान के सामने एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में मृत पड़ा है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. मृतक के सिर से अत्यधिक खून बह रहा था और प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा था.

मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले. (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया. मृतक की तत्काल पहचान नहीं हो सकी थी, जिसके चलते पुलिस ने उसके शरीर और हाथों पर बने ओम और सांप के टैटू की तस्वीरें सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सर्कुलेट कर शिनाख्त के प्रयास शुरू किए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना के अनावरण के लिए चार टीमों का गठन किया गया.

जांच के दौरान पुलिस टीम और एसीपी ने घटनास्थल के आसपास के 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इस दौरान पुलिस को एक बेहद धुंधला फुटेज हाथ लगा, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति सड़क से एक भारी पत्थर उठाकर घटनास्थल की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दिया. फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करके अशर्फी लाल उर्फ बड़बड़िया उर्फ राजू नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया.

पुलिस ने बड़बड़िया से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने हत्या की पूरी कहानी उगल दी और बताया कि मृतक का नाम रवि उर्फ विशाल था, जो उसके साथ ही पल्लेदारी का काम करता था. पूछताछ में आरोपी अशर्फी लाल ने बताया, उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और वे साथ में ही उठते-बैठते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके संबंधों में खटास आ गई थी और अक्सर गाली-गलौज होती थी.

आरोपी ने बताया कि घटना से एक रात पहले रवि ने उसकी जेब से चुपके से करीब 150 रुपये निकाल लिए थे, जिसे लेकर उनके बीच विवाद हुआ था. इसके बाद घटना वाले दिन रवि ने आरोपी की जेब से बीड़ी का एक बंडल भी निकाल लिया और विरोध करने पर दोबारा गाली-गलौज की. इस बात से नाराज होकर आरोपी ने बदला लेने की ठान ली.

रात में जब रवि सो गया, तो अशर्फी लाल सड़क किनारे पड़ा एक भारी पत्थर उठाकर लाया और सोते हुए रवि के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय भेजने की तैयारी कर रही है.

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Last Updated : June 5, 2026 at 6:35 PM IST

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