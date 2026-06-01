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कानपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग को कार ने 10 फीट उछाला

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है.

Kanpur Accident
रफ्तार के क़हर ने ली बुजुर्ग की जान. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 10:31 AM IST

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कानपुर: काकादेव थाना क्षेत्र के डबल पुलिया के पास रविवार तड़के एक तेज रफ्तार अनियंत्रित थार कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकले एक बुजुर्ग को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि बुजुर्ग हवा में करीब 10 फीट ऊपर उछल कर सड़क पर जा गिरे. हादसे में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान काकादेव पुरानी बस्ती निवासी शिवराम (60) के रूप में हुई है. मृतक के परिवार में पत्नी पुष्पा और एक बेटी दीक्षा हैं.

परिजनों के मुताबिक शिवराम मेडिकल लाइन से जुड़े थे. और रोज की तरह रविवार सुबह करीब साढ़े चार बजे टहलने निकले थे. वह जय भगवान गेस्ट हाउस और साईं मंदिर के आगे पहुंचे ही थे कि पीछे से आई बेकाबू थार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया.

दुर्घटना के बाद उनके सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं और अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा.

हादसा होने के बाद घायल बुजुर्ग काफी देर तक सड़क किनारे पड़े रहे. करीब आधे घंटे बाद एक स्थानीय लोगों ने उनके घर पहुंच कर परिजनों को हादसे की सूचना दी. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

हैलट अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन स्थिति बिगड़ने के कारण सुबह करीब 10:30 बजे उनकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना के प्रभाव से उनके सिर में गंभीर चोट आई थी और हाथ-पैरों की कई हड्डियां टूट गई थीं.

काकादेव थानाप्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों से तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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