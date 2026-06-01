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कानपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग को कार ने 10 फीट उछाला

रफ्तार के क़हर ने ली बुजुर्ग की जान. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: काकादेव थाना क्षेत्र के डबल पुलिया के पास रविवार तड़के एक तेज रफ्तार अनियंत्रित थार कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकले एक बुजुर्ग को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि बुजुर्ग हवा में करीब 10 फीट ऊपर उछल कर सड़क पर जा गिरे. हादसे में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान काकादेव पुरानी बस्ती निवासी शिवराम (60) के रूप में हुई है. मृतक के परिवार में पत्नी पुष्पा और एक बेटी दीक्षा हैं.

परिजनों के मुताबिक शिवराम मेडिकल लाइन से जुड़े थे. और रोज की तरह रविवार सुबह करीब साढ़े चार बजे टहलने निकले थे. वह जय भगवान गेस्ट हाउस और साईं मंदिर के आगे पहुंचे ही थे कि पीछे से आई बेकाबू थार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया.