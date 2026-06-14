डीडवाना पुलिस का सख्त यातायात अभियान: 74 वाहन सीज, 1000 के काटे चालान
डीडवाना पुलिस ने जून माह में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त अभियान चलाया.
Published : June 14, 2026 at 6:56 PM IST
कुचामनसिटी: डीडवाना पुलिस ने जून माह में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध बड़े स्तर पर अभियान चलाकर सैकड़ों वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. अभियान के दौरान पुलिस ने 74 वाहनों को सीज किया और 1000 वाहनों के चालान काटे. साथ ही अवैध बजरी-गिट्टी परिवहन करने वाले 6 डंपर, ट्रक व ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जप्त कर लिया गया.
एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान के नेतृत्व में जिले के सभी थाना अधिकारियों को विशेष यातायात अभियान चलाने के आदेश दिए गए थे. अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना, यातायात नियमों की पालना करवाना और आम नागरिकों के जीवन की सुरक्षा करना था. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीडवाना हिमांशु शर्मा, एएसपी कुचामन विमल सिंह नेहरा और एएसपी परबतसर भूपेंद्र शर्मा के पर्यवेक्षण में थाना अधिकारियों की टीमों ने राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों, प्रमुख सड़कों तथा शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में नाके लगाकर वाहनों की जांच की.
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पुलिस ने 60 बाइक जब्त की: अभियान में पिकअप गाड़ियों को अवैध रूप से डीजे में बदलकर सार्वजनिक स्थानों पर अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 10 डीजों को जब्त कर लिया गया और नॉइस एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए. इसी तरह मॉडिफाइड बुलेट बाइक्स पर कार्रवाई करते हुए 60 बाइक्स जब्त की गईं और धारा 281 बीएनएस के अंतर्गत तीन अलग-अलग मुकदमें दर्ज किए गए.
कई वाहनों के खिलाफ कार्रवाई: एसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि अवैध बजरी-गिट्टी परिवहन के मामले में दो डंपर, दो ट्रक और दो ट्रैक्टर ट्रॉली को जप्त किया गया. अभियान के दौरान गाड़ियों के मॉडल बदलने पर 51, प्रेशर हॉर्न लगाने पर 37, अनाधिकृत लाल-नीली लाइट व हुटर के इस्तेमाल पर 47, शीशों पर काली फिल्म चढ़ाने पर 540, अनाधिकृत शब्द-चिन्ह लिखने पर 88 तथा नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने पर 239 चालान काटे गए.
इस मौके पर एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने कहा कि अवैध मॉडिफिकेशन करने वाले गैराज और दुकानों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती लगातार जारी रहेगी. उन्होंने आमजन से अपील की कि यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करें और वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध परिवर्तन न करवाएं.
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