लड़की पड़ोसी प्रेमी के साथ भागी, परिजनों ने युवक पर किया चाकू से हमला, पांच पकड़े
युवक को पुलिस ने एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका उपचार चल रहा है.
Published : December 18, 2025 at 11:09 AM IST
जोधपुरः एक युवती के अपना घर छोड़ कर प्रेमी के साथ चले जाना युवती के परिजनों का इतना नागवार गुजरा कि युवती का पीछा करते हुए परिवार के लोग उस होटल तक पहुंच गए जहां दोनों रुके थे. गुस्साए परिजनों ने आंव देखा न ताव बस युवक पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. युवक को पुलिस ने एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका उपचार चल रहा है. पुलिस ने इस मामले में युवती के पांच परिजनों को हिरासत में लिया है.
माता का थान थानाधिकारी शफीक मोहम्मद ने बताया कि रातानाडा थाना क्षेत्र के एसीएफ कॉलोनी निवासी फिरोज खान ने अपनी बीस वर्षीय पुत्री के घर बिना बताए निकल जाने की गुमशुदगी बुधवार को दर्ज करवाई थी. परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. इस दौरान उनको पता चला कि पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ चली गई है. इसके बाद युवक की तलाश करने लगे. इस दौरान ही उनको युवक के दोस्त ने बताया कि वे एक होटल में रुके हैं.
होटल में मारे चाकू किया लहूलुहानः युवती परिजनों को जब पता चला कि वह युवक के साथ माता का थान इलाके के एक होटल में रुकी है तो 10-12 लोग एकत्रित होकर होटल पहुंच गए. होटल में हंगामा करते हुए उनके कमरे तक जा पहुंचे. परिजन दोनों को साथ देखते ही आग बबूला हो गए. उन्होंने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान एक व्यक्ति ने उसके चाकू मार दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया. इस दौरान ही पुलिस को सूचना मिली तो थानाधिकारी मौके पर पहुंच गए.
पुलिस ले गई परिजनों को थानेः रात को हुई घटना के दौरान कुछ परिजन मौके से निकल गए, जबकि पांच लोगों को पुलिस ने मौके पर पकड़ लिया उन्हें थाना लाया गया. युवती को महिला पुलिस कर्मियों के साथ थाने लाया गया. पुलिस मौका मुआयना करेगी और युवती के बयान भी लेगी. इसके बाद युवती को रातानाडा थाना को सुपुर्द किया जाएगा.