प्रेम प्रसंग के शक में रिश्तेदारों ने ही काटे दो युवकों के बाल, आरोपी हिरासत में
जोधपुर के राजीव गांधी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के शक में दो रिश्तेदार युवकों के बाल बस्ती में सबके सामने काट दिए गए.
Published : December 5, 2025 at 9:28 PM IST
जोधपुर: राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र की एक बस्ती में शुक्रवार दोपहर प्रेम प्रसंग के शक में दो युवकों को बस्ती वालों ने पकड़ लिया और उनके बाल काट दिए. पूरा मामला आपसी रिश्तेदारी का निकला. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और बाल काटने वाले मुख्य आरोपी बाबू नाथ को हिरासत में ले लिया. पूछताछ जारी है.
रिश्तेदारों ने ही सिखाया सबक: थानाधिकारी रविंद्र पाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 4 बजे दो युवक बस्ती के पास घूम रहे थे. बस्ती वालों को उन पर प्रेम प्रसंग का शक हुआ, जब युवकों से कारण पूछा गया तो वे चुप रहे. आक्रोशित लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा. इसी दौरान बस्ती के ही बाबू नाथ ने दोनों युवकों को सबके सामने पकड़ लिया और उनके बाल काट दिए. कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया जो तेजी से वायरल हो गया. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी बाबू नाथ और पीड़ित दोनों युवक आपस में रिश्तेदार हैं. युवकों के बार-बार बस्ती में घूमने से नाराज बाबू नाथ ने उन्हें सबक सिखाने के इरादे से यह कदम उठाया.
वीडियो वायरल होते ही पुलिस की त्वरित कार्रवाई: वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद राजीव गांधी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाबू नाथ को हिरासत में ले लिया. थानाधिकारी ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में जोधपुर पुलिस लगातार वायरल वीडियो की वजह से सुर्खियों में रही है. अभी कुछ दिन पहले ही कुड़ी भगतासनी थाने के थानाधिकारी-वकील विवाद और मथनिया क्षेत्र के ASI-ग्रामीण झड़प के वीडियो वायरल होने से कार्रवाई हुई थी. इस बार हालांकि वीडियो में कोई पुलिसकर्मी नहीं था, फिर भी थाना पुलिस ने सजगता दिखाते हुए तुरंत एक्शन लिया.