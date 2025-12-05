ETV Bharat / state

प्रेम प्रसंग के शक में रिश्तेदारों ने ही काटे दो युवकों के बाल, आरोपी हिरासत में

जोधपुर: राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र की एक बस्ती में शुक्रवार दोपहर प्रेम प्रसंग के शक में दो युवकों को बस्ती वालों ने पकड़ लिया और उनके बाल काट दिए. पूरा मामला आपसी रिश्तेदारी का निकला. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और बाल काटने वाले मुख्य आरोपी बाबू नाथ को हिरासत में ले लिया. पूछताछ जारी है.

रिश्तेदारों ने ही सिखाया सबक: थानाधिकारी रविंद्र पाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 4 बजे दो युवक बस्ती के पास घूम रहे थे. बस्ती वालों को उन पर प्रेम प्रसंग का शक हुआ, जब युवकों से कारण पूछा गया तो वे चुप रहे. आक्रोशित लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा. इसी दौरान बस्ती के ही बाबू नाथ ने दोनों युवकों को सबके सामने पकड़ लिया और उनके बाल काट दिए. कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया जो तेजी से वायरल हो गया. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी बाबू नाथ और पीड़ित दोनों युवक आपस में रिश्तेदार हैं. युवकों के बार-बार बस्ती में घूमने से नाराज बाबू नाथ ने उन्हें सबक सिखाने के इरादे से यह कदम उठाया.