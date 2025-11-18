हर शुभ कार्य से पहले मेजर शैतान सिंह मंदिर में धोक लगाते हैं ग्रामीण...जानिए वजह
हर साल की तरह भारतीय सेना अपने वीर योद्धा मेजर शैतान सिंह भाटी की याद में पावटा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा.
Published : November 18, 2025 at 12:19 PM IST
जोधपुर: भारतीय सेना के जांबाज अफसर परमवीर मेजर शैतान सिंह भाटी ने आज ही के दिन 18 नवंबर को देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे. उनके बलिदान दिवस पर मंगलवार को जोधपुर में पावटा स्थित मेजर शैतान सिंह सर्किल पर सेना और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने बड़े सम्मान के साथ मेजर शैतान सिंह भाटी को याद किया. भारतीय सेना अपने वीर योद्धा को याद में हर साल इस दिन यहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखती है.
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल दिलीप सिंह ने बताया कि शहीद मेजर शैतान सिंह भाटी की वीरता हमेशा भारतीय सेना के लिए प्रेरणादायी रहेगी. वर्ष 1962 में चीनी और मेजर भाटी की टुकड़ी के बीच हुआ युद्ध पूरी दुनिया में मशहूर है. केवल 120 जवानों के साथ मेजर भाटी ने 17 हजार फीट ऊंचाई पर चीन के हजारों सैनिकों का मुकाबला कर अदम्य साहस का परिचय दिया था. पावटा सर्किल पर संभागीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह के अलावा जोधपुर भारतीय थल सेना और वायु सेवा के अधिकारियों ने मेजर शैतान सिंह भाटी के स्टेच्यू पर पुष्प चक्र चढ़ाए.
पढ़ें:फिल्म '120 बहादुर': मेजर शैतान सिंह भाटी को नमन करने एक्ट्रेस संग जोधपुर पहुंचे फरहान अख्तर, दी श्रद्धांजलि
गांव में मेजर भाटी की पूजा, मंदिर में मूर्ति: मेजर शैतान सिंह भाटी का जन्म एक दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ. सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल पिता हेमसिंह भाटी की सैन्य परंपरा उनके भीतर बचपन से थी. उनके पैतृक गांव बनासर (अब शैतान सिंह नगर) के लोग आज भी उन्हें सिर्फ शहीद नहीं, बल्कि अपना संरक्षक, आराध्य और घर-आंगन की परंपराओं का केंद्र मानते हैं.
पहले भाटी के मंदिर में धोक: परमवीर चक्र विजेता भाटी के गांव में पीढ़ियों से परंपरा चल रही है. कोई भी शुभ काम मेजर साहब के मंदिर में धोक लगाए बिना शुरू नहीं होता. यहां शादी की बारात निकलने से पहले दूल्हा सबसे पहले इस मंदिर में आकर माथा टेकता है. परमवीर मेजर के पौत्र राजेन्द्र सिंह भाटी बताते हैं कि गांव में किसी घर में नया काम हो, बच्चा पैदा हो, फसल कट जाए या शादी-ब्याह हो, सबसे पहले मेजर साहब की पूजा होती है.
21 को रिलीज होगी 120 बहादुर : कोरेजांगला की लड़ाई पर अभिनेता फरहान अख्तर ने '120 बहादुर' नामक फिल्म बनाई है. फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी. फिल्म 1962 के चीन से युद्ध पर आधारित है. मेजर शैतान सिंह का किरदार फरहान अख्तर ने निभाया. हाल में फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने से पहले जोधपुर आए फरहान ने कहा था कि कुछ कहानियां खुद किरदार चुनती है. मैं भाग्यशाली हूं, जिसे यह किरदार मिला.
पढ़ें: 'रेजांगला के रणबांकुरे' शैतान सिंह का शहादत दिवस आज, पुष्प चक्र और गार्ड ऑफ ऑनर से शहीद को दी गई सलामी
भाटी ने फिल्म टैक्स फ्री करने की मांग की: इधर, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर 21 नवम्बर को देशभर में रिलीज होने जा रही फिल्म ‘120 बहादुर’ को राजस्थान में टैक्स-फ्री करने की मांग की. यह फिल्म भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जो 1962 के भारत-चीन युद्ध पर आधारित है.ऐतिहासिक रेजांगला की लड़ाई की वीरता को समर्पित है. यह संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचे इसके लिए टैक्स फ्री करें.