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जोधपुर: म्यूटेशन के नाम पर पटवारी ने मांगे एक लाख, 75 हजार लेते रंगे हाथों ACB ने गिरफ्तार किया

जोधपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की स्पेशल टीम ने जोधपुर के पोपावास पटवार मंडल के पटवारी अंकुश बाघेला को एक व्यक्ति की कृषि भूमि का म्यूटेशन कराने के एवज में 75 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि ACB चौकी स्पेशल यूनिट जोधपुर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायतकर्ता ने ग्राम जोलियाली में अपनी कृषि भूमि में सब-डिविजन प्लान तैयार कर खेतेश्वर मार्केट योजना में 20 दुकानों की जमीन खरीदी थी. कुल 500 वर्ग गज भूमि का म्यूटेशन भरने के लिए बम्बोर पटवार मंडल में आवेदन किया गया था.

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एएसपी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि बम्बोर पटवारी का पद रिक्त होने के कारण इस कार्यभार को पोपावास मंडल के पटवारी अंकुश बाघेला को सौंपा गया था. अंकुश बाघेला ने प्रति दुकान 5 हजार रुपये के हिसाब से कुल एक लाख रुपये रिश्वत मांगी और म्यूटेशन की कार्यवाही लंबित कर दी. शिकायतकर्ता ने पटवारी के कार्यालय के कई चक्कर काटे, लेकिन वह रिश्वत की मांग पर अड़ा रहा. थक-हारकर परिवादी एसीबी चौकी स्पेशल यूनिट पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज कराई.