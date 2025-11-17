ETV Bharat / state

चारों बहनों ने मिलकर की थी नवजात की बेरहमी से हत्या, गुड़िया की तरह तोड़ा-मरोड़ा, वीडियो भी बनाया

जोधपुर में 15 नवंबर को 4 बहनों ने मिलकर अपनी ही सगी बहन के नवजात को मिलकर मार डाला था. चारों पुलिस हिरासत में हैं.

पुलिस की गिरफ्त में चारों बहनें
पुलिस की गिरफ्त में चारों बहनें (ETV Bharat Jodhpur)
November 17, 2025

जोधपुर: एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में 15 नवंबर की अल सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. एक 21 दिन के नवजात बच्चे की उसके चार मौसी ने मां की आंखों के सामने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी. चारों आरोपी मौसी (रामेश्वरी, मंजू, गीता और ममता) ने बच्चे को गुड़िया की तरह तोड़-मरोड़ कर मार डाला. पूरी घटना का वीडियो नवजात की मां सुमन ने बनाया था, जो अब पुलिस के पास है. इसके अलावा साले के पास भी कुछ वीडियो थे, वे भी बरामद कर लिए गए हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि चारों बहनें मिलकर बच्चे की हत्या कर रही हैं.

घटना कैसे हुई: थानाधिकारी रामकृष्ण ताडा के अनुसार, 15 नवंबर की सुबह करीब 4 बजे सुमन अपने नवजात बच्चे को लेकर सो रही थी, तभी बड़ी बहन मंजू ने बच्चे को उससे छीन लिया. इसके बाद चारों बहनों ने मिलकर बच्चे पर हमला बोल दिया. प्राइवेट पार्ट खींचे, हाथ-पैर तोड़े, मंजू बच्चे पर लेट गई और बाकी तीनों उसे खींचती रहीं. इस दौरान सुमन चीखती-चिल्लाती रही और वीडियो बनाती रही. सुमन का भाई मनोज बीच-बचाव करने की कोशिश करता रहा, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी.

थानाधिकारी रामकृष्ण ताडा (ETV Bharat Jodhpur)

आरोपी बहनों का अजीब बयान: थानाधिकारी ने बताया कि रिमांड पर ली गई चारों आरोपी बहनों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन वे लगातार बयान बदल रही हैं और सहयोग नहीं कर रही हैं. हैरानी की बात यह है कि इतनी बेरहमी से हत्या करने के बाद भी वे कह रही हैं कि "हमने बच्चे को नहीं मारा, उस पर भूत-प्रेत का साया था, शैतान ने मारा है." पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे कोई तांत्रिक या भोपा का हाथ हो सकता है. उसी के कहने पर मंत्रोच्चार के साथ यह वारदात की गई. इस दिशा में भी जांच की जा रही है.

नवजात के पिता पूनाराम ने FIR में बताया कि सुमन की कुल सात बहनें हैं. इनमें से सिर्फ रामेश्वरी की शादी हुई है, लेकिन वह भी ससुराल नहीं जाती. बाकी छह कुंवारी हैं और साले मनोज का तलाक हो चुका है. सभी बहनें मिलकर सुमन पर दबाव डालती थीं कि "हमारी शादी नहीं हुई तो तू ससुराल क्यों जाती है, तू भी यहीं मायके में रह." सुमन ने इनकार कर दिया था. 24 अक्टूबर को सुमन ने दूसरे बेटे को जन्म दिया था. नवजात के पिता का आरोप है कि इसके बाद चारों बहनें और ज्यादा परेशान हो गईं और 15 नवंबर को इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे दिया.

बच्चे का मुंह किसी ने नहीं देखा था: थानाधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार सुमन प्रसव के लिए मायके आई थी. 24 अक्टूबर को उम्मेद अस्पताल में बेटे के जन्म के बाद ससुराल वाले नहीं आए थे और प्रसूति स्नान भी नहीं हुआ था. पति पूनाराम सहित पूरे ससुराल पक्ष ने बच्चे को सिर्फ फोन पर ही देखा था. बच्चे के दादा ने ससुराल वालों पर पहले वाले पोते की हत्या के प्रयास का भी आरोप लगाया है.

थानाधिकारी रामकृष्ण ताडा ने बताया कि चारों आरोपी बहनें पुलिस रिमांड पर हैं. पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि कहीं इस हत्याकांड के लिए किसी और ने उकसाया तो नहीं. उन्होंने कहा कि वीडियो में सबकुछ साफ है, लेकिन आरोपी सहयोग नहीं कर रही हैं और बयान बदल रही हैं. मामले की गहन जांच जारी है.

