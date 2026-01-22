ETV Bharat / state

छोटे बिल पर बड़ा विवाद: खाने के 670 रुपये के बिल के लिए चाकू बाजी, पुलिस ने 5 को दबोचा

जोधपुर: शहर के बासनी थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित लक्ष्मी लॉज भोजनालय में मंगलवार देर रात खाने के बिल चुकाने को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. पांच युवकों ने होटल संचालक के भाई दीनाराम पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से बुधवार को सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी कार भी जब्त कर ली.

थानाधिकारी नितिन दवे ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच जारी है और आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि मंगलवार रात पांच युवक लक्ष्मी लॉज में खाना खाने पहुंचे. उनका कुल बिल 670 रुपये बना. एक युवक ने क्यूआर कोड से ऑनलाइन भुगतान करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण पेमेंट सफल नहीं हुआ. होटल संचालक ने नकद भुगतान करने के लिए कहा, जिस पर दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर युवकों ने होटल संचालक के भाई दीनाराम से मारपीट शुरू कर दी. बीच-बचाव के दौरान एक आरोपी ने चाकू निकालकर दीनाराम के पेट और सिर पर कई वार किए. दीनाराम लहूलुहान होकर बेहोश हो गया और गिर पड़ा. इसके बाद आरोपी ने मौके से फरार हो गए.