छोटे बिल पर बड़ा विवाद: खाने के 670 रुपये के बिल के लिए चाकू बाजी, पुलिस ने 5 को दबोचा
जोधपुर में 670 रुपये के बिल विवाद पर पांच युवकों ने चाकू से हमला कर होटल संचालक को गंभीर घायल कर दिया.
Published : January 22, 2026 at 9:48 AM IST
जोधपुर: शहर के बासनी थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित लक्ष्मी लॉज भोजनालय में मंगलवार देर रात खाने के बिल चुकाने को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. पांच युवकों ने होटल संचालक के भाई दीनाराम पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से बुधवार को सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी कार भी जब्त कर ली.
थानाधिकारी नितिन दवे ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच जारी है और आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि मंगलवार रात पांच युवक लक्ष्मी लॉज में खाना खाने पहुंचे. उनका कुल बिल 670 रुपये बना. एक युवक ने क्यूआर कोड से ऑनलाइन भुगतान करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण पेमेंट सफल नहीं हुआ. होटल संचालक ने नकद भुगतान करने के लिए कहा, जिस पर दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर युवकों ने होटल संचालक के भाई दीनाराम से मारपीट शुरू कर दी. बीच-बचाव के दौरान एक आरोपी ने चाकू निकालकर दीनाराम के पेट और सिर पर कई वार किए. दीनाराम लहूलुहान होकर बेहोश हो गया और गिर पड़ा. इसके बाद आरोपी ने मौके से फरार हो गए.
5 आरोपियों को गिरफ्तार किया: होटल संचालक भल्लाराम पटेल और अन्य कर्मचारियों ने घायल दीनाराम को तुरंत एम्स अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी. बासनी पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में दीनाराम के बयान दर्ज किए. घायल ने बताया कि हमलावर झालामण्ड क्षेत्र के रहने वाले हैं. बुधवार सुबह बासनी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया. सहायक पुलिस आयुक्त (पश्चिम) छवि शर्मा, थानाधिकारी नितिन दवे और टीम ने झालामण्ड क्षेत्र में छापेमारी की और सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
इन आरोपियों को किया गिरफ्तार: थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सेठाराम (19), करण (31), पंकज (20), सोहनलाल (45), कालूराम (22) को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार जब्त कर ली है और हमले में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी के प्रयास जारी हैं. आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया.
