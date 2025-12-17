दीया कुमारी ने प्रवासियों से की प्रदेश में निवेश की अपील, बोलीं- राजस्थान में अनुकूल माहौल
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी जोधपुर के दौरे पर रहे. सीएम आहोर में जनसुनवाई करेंगे.
Published : December 17, 2025 at 1:25 PM IST
जोधपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी बुधवार को जोधपुर के दौरे पर पहुंचे. मुख्यमंत्री शर्मा जयपुर से जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरे और यहां से हेलीकॉप्टर द्वारा जालौर जिले के आहोर के लिए रवाना हो गए. एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों तथा भाजपा संगठन के पदाधिकारियों ने उनकी अगवानी की.
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का एयरपोर्ट पर मारवाड़ राजपूत सभा की ओर से भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को मनाए गए प्रवासी राजस्थानी दिवस के बाद अब समय आ गया है कि प्रवासी अपनी मातृभूमि राजस्थान लौटें और यहां निवेश करें. प्रवासियों के निवेश से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं.
इसे भी पढे़ं- भाजपा कार्यालय में उमड़ी भीड़, दीया कुमारी और झाबर सिंह खर्रा ने सुनी कार्यकर्ताओं की समस्याएं
प्रदेश में अपार संभावनाएं: दीया कुमारी ने आगे कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है और अपार संभावनाएं मौजूद हैं. सरकार ने पिछले दो वर्षों में कई नई नीतियां लागू की हैं, जिससे विकास को गति मिली है. इसका लाभ प्रवासियों को भी मिलेगा. सरकार के दो साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के परिश्रम से राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है. विकसित भारत 2047 में विकसित राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी.
मुख्यमंत्री आहोर में करेंगे जनसुनवाई: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आहोर में शहरी समस्या समाधान शिविर का जायजा लेंगे और लोगों की जनसुनवाई करेंगे. इसके बाद वे दोपहर 3:10 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 3:15 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे.
डिप्टी सीएम के स्वागत में मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा सहित अन्य पदाधिकारी, समाज के लोग और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे. उपमुख्यमंत्री एयरपोर्ट से मारवाड़ जंक्शन रवाना हुईं, जहां सिरियारी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी.ट
इसे भी पढ़ें- सीएम ने खुद उठाया 181 हेल्पलाइन का फोन, बोले- मैं भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं, तुरंत हल हुई शिकायतें