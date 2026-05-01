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जोधपुर में आम नागरिक बने ट्रैफिक मार्शल, तीन घंटे स्वेच्छा से संभाल रहे यातायात व्यवस्था

जोधपुर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए आम नागरिक अब स्वेच्छा से ट्रैफिक मार्शल बनकर पुलिस का सहयोग कर रहे हैं.

ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हुए मार्शल
ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हुए मार्शल (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
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जोधपुर: तेजी से हो रहे शहरीकरण और बढ़ते वाहनों के कारण यातायात व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. पर्याप्त यातायात पुलिस कर्मियों की कमी के चलते पीक आवर्स में ट्रैफिक संभालना मुश्किल हो जाता है. इस समस्या का समाधान निकाला है जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की यातायात शाखा ने. अब आम नागरिक स्वेच्छा से ट्रैफिक पुलिस का सहयोग कर रहे हैं. इन्हें ट्रैफिक मार्शल नाम दिया गया है. इनके लिए यातायात पुलिस ने विशेष यूनिफॉर्म भी जारी की है. ट्रैफिक मार्शल दिन में तीन घंटे स्वेच्छा से ड्यूटी करते हैं.

नजदीक के पॉइंट पर ड्यूटी: ट्रैफिक एडीसीपी शालिनी राज ने बताया कि ट्रैफिक मार्शल पूरी स्वेच्छा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हमने इन्हें फील्ड ट्रेनिंग के साथ-साथ क्लासरूम ट्रेनिंग भी दी है, ताकि वे लोगों से यातायात नियमों की पालना प्रभावी ढंग से करवा सकें. इन स्वयंसेवी ट्रैफिक मार्शलों को उनके घर या काम के नजदीक के प्रमुख चौराहों और ट्रैफिक पॉइंट्स पर तैनात किया जा रहा है. वे प्रतिदिन तीन घंटे यातायात व्यवस्था संभालते हैं, वाहनों को गाइड करते हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति में लोगों को दिशा-निर्देश देते हैं. बड़े आयोजनों के दौरान भी ये पुलिस की मदद करते हैं.

जोधपुर में आम नागरिक बने ट्रैफिक मार्शल (ETV Bharat Jodhpur)

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अभी 23 मार्शल सक्रिय, संख्या बढ़ेगी: एडीसीपी शालिनी राज ने बताया कि कमिश्नरेट के सोशल मीडिया हैंडल पर इस अभियान का प्रचार किया जा रहा है. इच्छुक व्यक्ति कार्यालय से फॉर्म ले सकते हैं. फॉर्म जमा करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन और प्रशिक्षण के बाद उन्हें टीम में शामिल किया जाता है. वर्तमान में 23 ट्रैफिक मार्शल शहर के विभिन्न पॉइंट्स पर ड्यूटी दे रहे हैं. जल्द ही उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी.

शहर के चौराहे पर लोगों को जागरूक करता ट्रेफिक मार्शल
शहर के चौराहे पर लोगों को जागरूक करता ट्रेफिक मार्शल (ETV Bharat Jodhpur)

समाजसेवी विष्णु सरगरा ने कहा कि पहले सड़क पर बिना हेलमेट वाले लोगों को देखता था लेकिन टोक नहीं पाता था. अब ट्रैफिक मार्शल बनकर नियम पालन करवाने में मुझे खुशी मिल रही है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे नवीन ने बताया कि “मैं शाम 4 बजे से 7 बजे तक ड्यूटी करता हूं. इससे न सिर्फ जनता नियमों का पालन करती है, बल्कि पुलिस और जनता के बीच अच्छा संबंध भी बन रहा है. युवा राहुल बेनीवाल ने कहा, “मैं रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी करता हूं, जहां शाम को सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है. हम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं.”

शहर के चौराहे पर यातायात व्यवस्था का संचालन करता ट्रेफिक मार्शल
शहर के चौराहे पर यातायात व्यवस्था का संचालन करता ट्रेफिक मार्शल (ETV Bharat Jodhpur)

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