Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

ACB ने डॉक्टर को 3.70 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, CMHO के लिए मांगी थी रकम

ACB ने ट्रॉमा सेंटर के चिकित्साधिकारी को 3.70 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. संविदा नियुक्ति के लिए CMHO के नाम पर मांगी थी रिश्वत.

डॉक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार
डॉक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार (Photo Courtesy- ACB Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 14, 2025 at 2:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जोधपुर शहर टीम ने बिलाड़ा के राजकीय ट्रॉमा सेंटर के चिकित्साधिकारी डॉ. बुधराज बिश्नोई को 3 लाख 70 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. यह रकम उन्होंने परिवादी के भाई को फार्मासिस्ट और एक अन्य व्यक्ति को सफाई कर्मी के पद पर संविदा नियुक्ति दिलाने के लिए जोधपुर ग्रामीण के CMHO डॉ. मोहनदान देथा के नाम पर मांगी थी.

ACB के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि जोधपुर शहर इकाई को शिकायत मिली थी कि डॉ. बुधराज बिश्नोई फार्मासिस्ट पद के लिए 3 लाख रुपये और सफाई कर्मी पद के लिए 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की राशि CMHO डॉ. मोहनदान देथा के नाम पर मांग रहे हैं. शिकायत पर उप महानिरीक्षक पुलिस भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम ने ट्रैप कार्रवाई की. ACB ने डॉ. बिश्नोई को 3.70 लाख रुपये रिश्वत लेते मौके पर धर दबोचा गया.

चक्रवर्ती सिंह राठौड़, एएसपी, एसीबी जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)

इसे भी पढ़ें- विधायक जयकृष्ण पटेल का PA रोहित चढ़ा एसीबी के हत्थे, 20 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भागा था

एक महीने पहले मिला CMHO का पद: डॉ. मोहनदान देथा को CMHO (जोधपुर ग्रामीण) का पद महज एक महीने पहले मिला है. इसके बाद जिले में संविदा नियुक्तियों को लेकर रिश्वतखोरी की अफवाहें चल रही थीं. गोविंद गुप्ता ने बताया कि ACB की सत्यापन रिकॉर्डिंग में डॉ. बिश्नोई द्वारा CMHO देथा के नाम पर रिश्वत मांगने की बात सामने आई है.

ट्रैप कार्रवाई का 156 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है. इसमें गिरफ्तार डॉ. बिश्नोई ACB अधिकारियों से कहते सुनाई दे रहा है कि "MLA के बेटे का भी नाम लिखो." इस पर ASP चक्रवर्ती सिंह जवाब देते हैं, "जब आपसे पूछताछ होगी और नोट बनाएंगे, तब जो कहना है, बता देना." डॉ. बिश्नोई ने वीडियो में किसी विधायक का नाम नहीं लिया, लेकिन यह बयान जांच को नई दिशा दे सकता है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वे किस MLA का जिक्र कर रहे थे.

ACB के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि ACB की टीम अब मामले की गहन जांच कर रही है. CMHO डॉ. मोहनदान देथा से भी पूछताछ हो सकती है. जिले में संविदा भर्तियों में भ्रष्टाचार के इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इसे भी पढ़ें- चूरू: राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एसीबी ने दबोचा

TAGGED:

DR BUDHRAJ BISHNOI
ACB CAUGHT DOCTOR TAKING BRIBE
3 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार
CMHO के नाम पर रिश्वत
ACB TRAPS DOCTOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मधुमेह का बढ़ता खतरा: छोटे बच्चे भी आ रहे चपेट में, आयुर्वेद में छिपा है समाधान

'जेब में पैसे होते हैं तभी...' एक ताने ने शौक को बनाया जुनून, पढ़िए मोतीलाल मोहता की कहानी

अलवर म्यूजियम में हर साल आ रहे 50 हजार से ज्यादा सैलानी, दुलर्भ कलाकृति, ऐतिहासिक हथियार आकर्षण का केंद्र

Tri Services Exercise : 'अखंड प्रहार' में वायुसेना और थलसेना का तालमेल, थार के धोरों में स्वदेशी तकनीक का दिखा दम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.