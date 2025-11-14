ETV Bharat / state

ACB ने डॉक्टर को 3.70 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, CMHO के लिए मांगी थी रकम

डॉक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार ( Photo Courtesy- ACB Jodhpur )

जोधपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जोधपुर शहर टीम ने बिलाड़ा के राजकीय ट्रॉमा सेंटर के चिकित्साधिकारी डॉ. बुधराज बिश्नोई को 3 लाख 70 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. यह रकम उन्होंने परिवादी के भाई को फार्मासिस्ट और एक अन्य व्यक्ति को सफाई कर्मी के पद पर संविदा नियुक्ति दिलाने के लिए जोधपुर ग्रामीण के CMHO डॉ. मोहनदान देथा के नाम पर मांगी थी. ACB के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि जोधपुर शहर इकाई को शिकायत मिली थी कि डॉ. बुधराज बिश्नोई फार्मासिस्ट पद के लिए 3 लाख रुपये और सफाई कर्मी पद के लिए 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की राशि CMHO डॉ. मोहनदान देथा के नाम पर मांग रहे हैं. शिकायत पर उप महानिरीक्षक पुलिस भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम ने ट्रैप कार्रवाई की. ACB ने डॉ. बिश्नोई को 3.70 लाख रुपये रिश्वत लेते मौके पर धर दबोचा गया. चक्रवर्ती सिंह राठौड़, एएसपी, एसीबी जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur) इसे भी पढ़ें- विधायक जयकृष्ण पटेल का PA रोहित चढ़ा एसीबी के हत्थे, 20 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भागा था