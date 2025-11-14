ACB ने डॉक्टर को 3.70 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, CMHO के लिए मांगी थी रकम
ACB ने ट्रॉमा सेंटर के चिकित्साधिकारी को 3.70 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. संविदा नियुक्ति के लिए CMHO के नाम पर मांगी थी रिश्वत.
Published : November 14, 2025 at 2:46 PM IST
जोधपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जोधपुर शहर टीम ने बिलाड़ा के राजकीय ट्रॉमा सेंटर के चिकित्साधिकारी डॉ. बुधराज बिश्नोई को 3 लाख 70 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. यह रकम उन्होंने परिवादी के भाई को फार्मासिस्ट और एक अन्य व्यक्ति को सफाई कर्मी के पद पर संविदा नियुक्ति दिलाने के लिए जोधपुर ग्रामीण के CMHO डॉ. मोहनदान देथा के नाम पर मांगी थी.
ACB के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि जोधपुर शहर इकाई को शिकायत मिली थी कि डॉ. बुधराज बिश्नोई फार्मासिस्ट पद के लिए 3 लाख रुपये और सफाई कर्मी पद के लिए 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की राशि CMHO डॉ. मोहनदान देथा के नाम पर मांग रहे हैं. शिकायत पर उप महानिरीक्षक पुलिस भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम ने ट्रैप कार्रवाई की. ACB ने डॉ. बिश्नोई को 3.70 लाख रुपये रिश्वत लेते मौके पर धर दबोचा गया.
एक महीने पहले मिला CMHO का पद: डॉ. मोहनदान देथा को CMHO (जोधपुर ग्रामीण) का पद महज एक महीने पहले मिला है. इसके बाद जिले में संविदा नियुक्तियों को लेकर रिश्वतखोरी की अफवाहें चल रही थीं. गोविंद गुप्ता ने बताया कि ACB की सत्यापन रिकॉर्डिंग में डॉ. बिश्नोई द्वारा CMHO देथा के नाम पर रिश्वत मांगने की बात सामने आई है.
ट्रैप कार्रवाई का 156 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है. इसमें गिरफ्तार डॉ. बिश्नोई ACB अधिकारियों से कहते सुनाई दे रहा है कि "MLA के बेटे का भी नाम लिखो." इस पर ASP चक्रवर्ती सिंह जवाब देते हैं, "जब आपसे पूछताछ होगी और नोट बनाएंगे, तब जो कहना है, बता देना." डॉ. बिश्नोई ने वीडियो में किसी विधायक का नाम नहीं लिया, लेकिन यह बयान जांच को नई दिशा दे सकता है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वे किस MLA का जिक्र कर रहे थे.
ACB के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि ACB की टीम अब मामले की गहन जांच कर रही है. CMHO डॉ. मोहनदान देथा से भी पूछताछ हो सकती है. जिले में संविदा भर्तियों में भ्रष्टाचार के इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
