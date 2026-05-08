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जोधपुर: तांबे को सोना बताकर 15 लाख ठगे, पुलिस ने तांत्रिक को पकड़ा

जोधपुर: जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के खेड़ापा थाना के बावड़ी गांव में एक व्यक्ति के घर में सोना दबा होने का लालच देकर उससे 15 लाख रुपये ठगने वाले तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी ने पीड़ित के घर जाकर तांबे को सोना बताया और नकली सांप दिखाकर यह ठगी की थी. पुलिस ने मामला दर्ज होने के कुछ घंटों में ही पड़ताल कर आरोपी को दबोच लिया. जांच में पता चला कि आरोपी उदयपुर जिले में भी ऐसी ठगी कर चुका है.

जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण पी.डी. नित्या ने बताया कि 6 मई को जमीन में गड़ा धन निकालने का झांसा देकर और नकली सांप दिखाकर पैसे हड़पने का मामला दर्ज हुआ था. इस पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने तांत्रिक बाबा बोरुंदा निवासी उम्मेद जोशी उर्फ दीपक जोशी को गिरफ्तार कर लिया है. वह मूल रूप से डीडवाना-कुचामन जिले का रहने वाला है. उसके खिलाफ उदयपुर के अंबा माता थाना में भी ठगी का मामला दर्ज है.

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पर्चा पढ़कर पहुंचे तांत्रिक के पास: पुलिस ने बताया कि उम्मेद जोशी वर्तमान में जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र के शक्तिनगर में किराए पर रह रहा है. यहां उसने अपना ज्योतिष कार्यालय खोल रखा है. वह अपने कार्य के पर्चे छपवाकर बांटता रहता है. करीब दो माह पहले बावड़ी निवासी भगवानराम जाट को एक पंपलेट मिला था. इसमें घर की समस्या, व्यापार और हर समस्या के समाधान का दावा लिखा हुआ था. कार्यालय का पता मां दित्या ज्योतिष, 43 शक्ति नगर, पावटा सी रोड गली दिया गया था. भगवानराम और उसका एक साथी उम्मेद जोशी के पास कुंडली बनवाने पहुंचे. वहां बाबा ने बताया कि उनके घर की जमीन में काफी सोना गड़ा हुआ है, जिसे वह निकाल सकता है. दोनों के बीच इस पर बातचीत चली.