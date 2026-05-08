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जोधपुर: तांबे को सोना बताकर 15 लाख ठगे, पुलिस ने तांत्रिक को पकड़ा

जोधपुर के बावड़ी गांव में तांत्रिक ने तांबे को सोना बताकर और नकली सांप दिखाकर 15 लाख रुपये ठग लिए.

Jodhpur Tantric Fraud
आरोपी तांत्रिक और तांबे का कलश (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 10:50 PM IST

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जोधपुर: जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के खेड़ापा थाना के बावड़ी गांव में एक व्यक्ति के घर में सोना दबा होने का लालच देकर उससे 15 लाख रुपये ठगने वाले तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी ने पीड़ित के घर जाकर तांबे को सोना बताया और नकली सांप दिखाकर यह ठगी की थी. पुलिस ने मामला दर्ज होने के कुछ घंटों में ही पड़ताल कर आरोपी को दबोच लिया. जांच में पता चला कि आरोपी उदयपुर जिले में भी ऐसी ठगी कर चुका है.

जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण पी.डी. नित्या ने बताया कि 6 मई को जमीन में गड़ा धन निकालने का झांसा देकर और नकली सांप दिखाकर पैसे हड़पने का मामला दर्ज हुआ था. इस पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने तांत्रिक बाबा बोरुंदा निवासी उम्मेद जोशी उर्फ दीपक जोशी को गिरफ्तार कर लिया है. वह मूल रूप से डीडवाना-कुचामन जिले का रहने वाला है. उसके खिलाफ उदयपुर के अंबा माता थाना में भी ठगी का मामला दर्ज है.

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पर्चा पढ़कर पहुंचे तांत्रिक के पास: पुलिस ने बताया कि उम्मेद जोशी वर्तमान में जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र के शक्तिनगर में किराए पर रह रहा है. यहां उसने अपना ज्योतिष कार्यालय खोल रखा है. वह अपने कार्य के पर्चे छपवाकर बांटता रहता है. करीब दो माह पहले बावड़ी निवासी भगवानराम जाट को एक पंपलेट मिला था. इसमें घर की समस्या, व्यापार और हर समस्या के समाधान का दावा लिखा हुआ था. कार्यालय का पता मां दित्या ज्योतिष, 43 शक्ति नगर, पावटा सी रोड गली दिया गया था. भगवानराम और उसका एक साथी उम्मेद जोशी के पास कुंडली बनवाने पहुंचे. वहां बाबा ने बताया कि उनके घर की जमीन में काफी सोना गड़ा हुआ है, जिसे वह निकाल सकता है. दोनों के बीच इस पर बातचीत चली.

15 लाख में तय हुआ सौदा: बाबा से मुलाकात के बाद भगवानराम कई दिनों तक संपर्क में रहा. बाबा ने घर की जमीन से सोना निकालने के बदले 15 लाख रुपये मांगे. बाबा की बातों में आकर भगवानराम ने उसके खाते और नगद मिलाकर कुल 14,52,320 रुपये दे दिए. इसके बाद बाबा ने पूजा-पाठ के लिए समय लेकर गत माह 9 अप्रैल को भगवानराम के घर पहुंचा. वहां मंत्र जाप कर गड्ढा खोदकर भगवानराम और उसके परिजनों को तांबे जैसी धातु का कलश सोना बताकर घर में रखवा दिया. इस दौरान उसने एक नकली सांप भी दिखाया और रुपये लेकर चला गया.

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तांबा निकला सोना: बाबा के जाने के बाद भगवानराम और परिवार की चेतना लौटी तो उन्होंने देखा कि जिस कलश को सोने का बताया गया था, वह दरअसल तांबे का था. इसके बाद उन्होंने बाबा से संपर्क किया, लेकिन बाबा उन्हें मूर्ख बनाता रहा. अंत में परेशान होकर 6 मई को उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. थानाधिकारी लाखाराम ने बाबा की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की. टीम ने सूचना और डाटा संकलन के आधार पर बाबा को गिरफ्तार कर लिया. बाबा के पास कई अलग-अलग स्थानों के आधार कार्ड मिले, जिससे पुलिस को संदेह है कि वह अपनी सही पहचान किसी को नहीं बताता.

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