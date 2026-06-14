जोधपुर: शादी के चार महीने बाद गायब हुई दुल्हन, पति ने गहनों के साथ मिसिंग रिपोर्ट लिखाई
जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र में एक नई दुल्हन चार महीने बाद गहने लेकर घर से भाग गई.
Published : June 14, 2026 at 7:17 PM IST
जोधपुर: शहर के बनाड़ थाना क्षेत्र में एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल से अलसुबह करीब पांच बजे एक युवक के साथ साइकिल पर बैठकर निकल गई. इसके बाद उसके पति ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट में पत्नी द्वारा गहने लेकर जाने की बात भी कही गई है. खास बात यह है कि महिला जिस युवक के साथ गई थी, वह उसे बस स्टैंड पर छोड़कर वापस आ गया.
बनाड़ थानाधिकारी लेखराज ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी अमराराम सैन ने मिसिंग रिपोर्ट दी है. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी झारखंड के दुमका जिले की रहने वाली है और चार महीने पहले उनकी शादी हुई थी. शनिवार सुबह उसने चाय पिलाई, इसके बाद कब घर से निकली पता नहीं चला. खोजबीन में कैमरे में दिखा कि वह एक साइकिल वाले युवक के साथ गई है.
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पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं: थानाधिकारी के अनुसार, युवक ने पहले महिला से मुलाकात में बताया था कि वह घर जाना चाहती है लेकिन नहीं जा पा रही. इस पर युवक ने उसे सुबह जल्दी बुलाकर बस स्टैंड पहुंचा दिया. महिला की तलाश जारी है. जोधपुर शहर व आसपास के इलाकों में मध्यप्रदेश, गुजरात व बिहार की बेटियों से शादी कर आए कई युवकों की दुल्हनें शादी के कुछ दिनों बाद ही भागने के मामले सामने आ चुके हैं. ज्यादातर में गहने लेकर पांच-सात दिनों में भागने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन यह मामला अलग है क्योंकि दुल्हन चार महीने तक पति के साथ रही, फिर बिना बताए चली गई.