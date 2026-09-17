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जोधपुर में भाजपा के साथ आए 7 निर्दलीय, महापौर की तैयारी, बूंदी में कांग्रेस 22 और बीजेपी 33 पर

कांग्रेस की गिनती 48 तक: कांग्रेस के सभी बागी भाजपा के पाले में चले गए हैं. पार्टी ने सभी को 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया था. जीतने के बाद संपर्क करने में भाजपा आगे रही. अब तीन निर्दलीयों में वार्ड 69 से जीते कांग्रेस बागी लियाकत अली रंगरेज, 29 से अफसाना बानो और 27 से कासम खान है. इनके अलावा आरएलपी के मोहम्मद इरफान उर्फ राजू भाटी ही बचे हैं. ऐसे में कांग्रेस को इनका समर्थन मिलता है, तो गिनती 48 तक ही पहुंचेगी. जबकि बहुमत के लिए 51 चाहिए.

यह निर्दलीय आए भाजपा के साथ: जोधपुर में वार्ड संख्या 5 से कांग्रेस के बागी विशाल सांखला, वार्ड संख्या 19 से भाजपा के बागी दिनेश शर्मा, वार्ड संख्या 20 से कांग्रेस के बागी चेतन गहलोत, वार्ड संख्या 81 से भाजपा के बागी स्वरूप सिंह, 48 से दुर्गा मेवाड़ा, 47 से मोहन चौधरी, 76 से कांग्रेस की बागी निर्मला नायक ने भाजपा को अपना समर्थन देते हुए पार्टी में शामिल हुए हैं. संभवत किसी एक को भाजपा महापौर का पद भी दे सकती है.

महापौर के दावेदारों पर मंथन: जोधपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल का कहना है कि महापौर के मतदान के दौरान भाजपा प्रत्याशी को 52 से अधिक मत प्राप्त होंगे. जोधपुर नगर निगम में इस बार सामान्य वर्ग का महापौर बनेगा. ऐसे में इस वर्ग से कई दावेदार भाजपा के पास हैं. इनमें सबसे आगे पूर्व मंत्री मेघराज लोहिया, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्नचंद मेहता, कमलेश पुरोहित के नाम सबसे आगे चल रहे हैं.

जोधपुर/बूंदी: नगर निगम के महापौर के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू होगी. इससे पहले गुरुवार को भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं. भाजपा को समर्थन देने वाले निर्दलीयों का खुलासा करते हुए सभी के वीडियो जारी कर दिए हैं. जिसमें पार्टी के महामंत्री भूपेंद्र सैनी, चुनाव के संभाग प्रभारी औंकार सिंह लखावत, नारायण सिंह देवल सात निर्दलीयों को भाजपा का दुपट्टा पहना रहे हैं. जोधपुर में 10 निर्दलीयों ने चुनाव जीता था, जबकि एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीता है. चारों अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं. कांग्रेस के पास इनका ही समर्थन बचा है. भाजपा के 45 निर्वाचित पार्षदों के साथ 7 निर्दलीयों का समर्थन मिलने से पार्षदों की संख्या 52 हो गई है. ऐसे में भाजपा का महापौर बनना तय माना जा रहा है. वहीं बूंदी में नगर परिषद के सभापति के चुनाव से पहले कांग्रेस को दो निर्दलीयों का साथ मिल गया है. अब पार्टी के पास 22 पार्षद हो गए हैं.

बूंदी में भाजपा और कांंग्रेस का ये है हाल: बूंदी नगर परिषद के सभापति चुनाव से पहले चुनाव में 20 वार्डों तक सिमट गई कांग्रेस को गुरुवार को उस समय राहत मिली, जब दो निर्दलीय निर्वाचित पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थामते हुए पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा कर दी. निर्दलीय पार्षद एडवोकेट देवराज गोचर और अंकित बूलीवाल के कांग्रेस के साथ आने से पार्टी का आंकड़ा 20 से बढ़कर 22 हो गया है. हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस बहुमत के जादुई आंकड़े 31 से अभी 9 पार्षद दूर है. दूसरी ओर भाजपा अपने 29 पार्षदों के साथ पहले ही बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और उसे चार निर्दलीय पार्षदों का समर्थन भी प्राप्त है. ऐसे में भाजपा का आंकड़ा 33 तक पहुंच गया है.

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गुरुवार को दोनों निर्दलीय पार्षद जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे. जिला प्रभारी डॉ. विजेंद्र सिंह सिद्धू और कांग्रेस जिलाध्यक्ष महावीर मीणा के आग्रह पर उन्होंने कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की. इसके बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष महावीर मीणा और बूंदी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामकरण मीणा ने दोनों पार्षदों का कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया. प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य चर्मेश शर्मा, जिला कांग्रेस सोशल मीडिया प्रभारी गिरिराज मीणा और लोकेश मीणा सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी उनका स्वागत किया.

चुनावी हार के बाद कांग्रेस को पहली बड़ी राहत: नगर परिषद के 60 वार्डों के चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हुए थे. पार्टी को महज 20 वार्डों में जीत मिली, जबकि 40 वार्डों में उसे हार का सामना करना पड़ा. कांग्रेस नेताओं की ओर से चुनाव के दौरान बागियों के मैदान में उतरने और कई वार्डों में प्रत्याशियों के चयन को हार की प्रमुख वजहों में गिनाया गया. अब सभापति चुनाव से ठीक पहले दो निर्दलीयों का साथ मिलना कांग्रेस के लिए राजनीतिक राहत के रूप में देखा जा रहा है. इसके साथ ही कांग्रेस की नजर अब उन पार्षदों पर भी है, जो टिकट नहीं मिलने या अन्य कारणों से बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे थे.

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भाजपा बहुमत से ऊपर: वर्तमान समीकरणों में भाजपा के 29 निर्वाचित पार्षद हैं. चार निर्दलीय पार्षदों के समर्थन के बाद भाजपा के पक्ष में 33 का आंकड़ा बन रहा है. 60 सदस्यीय परिषद में बहुमत के लिए 31 पार्षदों की जरूरत है. यानी भाजपा बहुमत से दो अंक ऊपर है. वहीं कांग्रेस 22 पर पहुंचने के बाद भी बहुमत से 9 अंक पीछे है. आने वाले दिनों में दोनों प्रमुख दलों की रणनीति और बागी पार्षदों को अपने खेमे में लाने की कवायद पर निगाहें रहेंगी.

30 में से 20 नामांकन सही, 10 खारिज: इधर, नगर निकाय आम चुनाव 2026 के तहत बूंदी नगर परिषद सभापति और जिले की सात नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की गुरुवार को संवीक्षा हुई. कुल 30 नामांकन में से 20 सही पाए गए, जबकि 10 नामांकन खारिज कर दिए गए. बूंदी नगर परिषद सभापति पद के लिए दाखिल चार नामांकन में दो खारिज हुए और दो सही पाए गए. देई में दोनों नामांकन सही रहे. हिंडोली में भी दोनों नामांकन सही पाए गए. इंदरगढ़ में चार में से तीन, केशोरायपाटन में तीन में से दो और कापरेन में तीन में से दो नामांकन सही पाए गए. लाखेरी में पांच में से तीन तथा नैनवां में सात में से चार नामांकन सही पाए गए.