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जींद में पुलिस ने अपराधियों का निकाला जुलूस, दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाले छह बदमाश गिरफ्तार

व्हाट्सअप कॉल पर मांगी गई थी रंगदारीः पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि "25 मार्च 2026 को गांव टिटोली निवासी अनूप ने थाना जुलाना में शिकायत दी थी कि उसके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कॉल के माध्यम से अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को एक गैंग का सदस्य बता कर दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई. पैसे नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है."

जींद: व्हाट्सअप कॉल कर रंगदारी मांगने के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद बदमाशों को बाजार में भी घुमाया गया ताकि लोगों में भय कम हो सके. इस दौरान भीड़ की ओर से हरियाणा पुलिस जिंदाबाद के नारे बार-बार बुलंद किए जा रहे थे.

सोनीपत जेल से जुड़ा है आरोपियों की तारः एसपी ने बताया "पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के आधार पर जुलाना थाना में मामला दर्ज कर लिया गया था. मामले की जांच सीआईए स्टाफ जींद को सौंपी गई थी. सीआईए स्टाफ ने तकनीकी जांच और साइबर शाखा की मदद से आरोपियों का सुराग लगाते हुए सोनीपत जिला पुलिस से समन्वय स्थापित किया और छह लोगों को गिरफ्तार किया गया."

कई लोगों से फिरौती वसूसी की थी तैयारीः गहन पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीद कर विभिन्न लोगों को गैंग के नाम पर धमकी देकर रंगदारी मांगने की योजना बनाई थी. आरोपियों को अदालत में पेश करके तीन दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है.

जींद पुलिस की अपीलः एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि जींद पुलिस आमजन से अपील करती है कि इस प्रकार की धमकी या फिरौती कॉल आने पर घबराएं नहीं. इस बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें. पुलिस द्वारा हर शिकायत पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी.