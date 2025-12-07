ETV Bharat / state

जींद में बोले दुष्यंत चौटाला, 'BJP के साथ सरकार बनाना मजबूरी थी, आज भाजपा भाईचारा खराब करने वाले एजेंडे पर है'

किसानों के साथ छल करने का आरोपः डॉ. चौटाला ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि "किसान की फसल की आज लागत ही पूरी नहीं हो रही है. लाखों एकड़ में पानी भर गया, लेकिन मुआवजा तो दूर अब तक सरकार हजारों एकड़ में से तो पानी ही नहीं निकाल पा रही. दूसरी तरफ सरकार की मिलीभगत के कारण हजारों करोड़ रुपए का धान घोटाला कर किसानों के साथ कम दाम पर धान खरीद कर छल किया गया है." उन्होंने कहा कि "पिछले दिनों प्रधानमंत्री हरियाणा आए थे. प्रदेश की सरकार ने उनके आगमन पर लाखों-करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन प्रधानमंत्री पांच पैसा भी प्रदेश की तरक्की के लिए नहीं देकर गए."

'जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा': अजय चौटाला ने कहा कि "प्रदेश में आज जंगल राज है. हर रोज चोरी, डकैती, लूटपाट और हत्या आम बात हो गई है. बहू-बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. अब तो प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं." सीएम के सुरक्षा के दावों की पोल खोलते हुए डॉ. चौटाला ने कहा कि "प्रदेश की इस जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा ?"

जींदः जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला ने बीजेपी-कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि "कांग्रेस की वजह से ही बीजेपी की सरकार बनी है." उन्होंने कहा कि "पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी की बी टीम बनकर कांग्रेस की लुटिया डुबोई और अब बीजेपी प्रदेश को जमकर लूटने में लगी हुई है." डॉ. चौटाला रविवार को जुलाना में जेजेपी के 8वें स्थापना दिवस पर आयोजित रैली संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने ये बात कही.

'भाजपा के साथ जाना मजबूरी थी': पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि "भाजपा के साथ जाना मजबूरी थी. अगर भाजपा के साथ नहीं जाते तो आज पार्टी का न तो झंडा बचता और न ही इतने विकास कार्य होते. जब जेजेपी सत्ता में थी तो चंडीगढ़ में आम आदमी की सुनवाई के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले रहते थे, लेकिन अब सुनवाई की जगह चंडीगढ़ जाने वालों को धक्के मिल रहे है. लाडो लक्ष्मी योजना को चुनावी हथियार बनाकर हर महिला को 2100 रुपए देने की घोषणा की, लेकिन चुनाव जीतते ही तरह-तरह की कंडीशन लगाकर नामात्र लाडो के घर लक्ष्मी दी." दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "भाजपा ने वोट लेने के लिए धड़ाधड़ राशन कार्ड बना दिए और वोट लेने के तुरंत बाद लाखों बीपीएल कार्ड काट दिए."

जुलाना में जेजेपी की रैली मंच पर मौजूद नेता (Etv Bharat)

'40 प्रतिशत पदक हरियाणा लाए, कॉमनवेल्थ गुजरात में क्यों': पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "खेल के मैदान में सरकार की अव्यवस्था के कारण खिलाड़ी मर रहे हैं. रोजगार की तलाश में विदेशों में भी युवा जान गवां रहे हैं. वर्तमान सरकार प्रदेश के पीएचडी युवाओं को चपरासी बनाने की योजना पर काम कर रही है." उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 40 प्रतिशत पदक तो हरियाणा के छोरे-छोरी लाते है और कॉमनवेल्थ जैसे खेलों का आयोजन गुजरात में क्यों ? औद्योगीकरण में हरियाणा आगे, लेकिन उद्योगों को सबसे ज्यादा सब्सिडी गुजरात में क्यों ?"

'2016 में प्रदेश में भाईचारा तोड़कर जो आग लगाई थी': पूर्व डिप्टी सीएम ने यहां तक कहा कि "सीएम तो हरियाणा का है, लेकिन उसको नकेल गुजरात से ही डाल रखी है." उन्होंने भाजपा सरकार के गुप्त एजेंडे की पोल खोलते हुए कहा कि जिस तरह से 2016 में प्रदेश में भाईचारा तोड़कर जो आग लगाई थी, उसी एजेंडे को अब दोहराने की साजिश रची जा रही है."

जुलाना में जेजेपी की रैली (Etv Bharat)

'...स्कूली शिक्षा विभाग को ही चुनाव आयोग बना दें': दुष्यंत चौटाला ने भाजपा सांसद-विधायक और नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि "हरियाणा प्रदेश की जनता की तुलना जानवरों से करके वे माहौल खराब करना चाहते हैं." प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "डीजीपी महोदय को थार-बुलेट पर बदमाश नजर आते हैं जबकि हर रोज प्रदेश में होने वाले मर्डर उन्हें दिखाई नहीं दे रहे." दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "अध्यापकों को बीएलओ की ड्यूटी सौंपकर सरकारी स्कूलों को बंद करने की मंशा बीजेपी की है." उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि "अगर ऐसा ही है तो क्यों न स्कूली शिक्षा विभाग को ही चुनाव आयोग बना दें."

मौके पर ये लोग थे मौजूदः इस अवसर पर वरिष्ठ नेता राजेंद्र लितानी, बहन फूलवती, पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा, राजदीप फोगाट, रमेश खटक, मोहसिन चौधरी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दिनेश डागर, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बच्चन सिंह गुर्जर, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष संदीप न्यौल, यूपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र चौधरी, राव अभिमन्यु, सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश प्रभारी-प्रदेश अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष, हलका अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.