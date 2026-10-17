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जींद में पूर्व सैनिक के बेटे की हत्या, कार सवार बदमाशों ने सीने में उतारी गोली, CCTV में कैद वारदात

जींद में पूर्व सैनिक के 22 वर्षीय बेटे की गोली मारकर हत्या ( ETV Bharat )

जींदः हरियाणा के जींद जिले के जुलाना कस्बे में बीती रात बदमाशों ने पूर्व सैनिक के 22 वर्षीय बेटे की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी. मृतक की पहचान करेला गांव निवासी कृष्ण उर्फ डैनी के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ जुलाना में रह रहा था. वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए.

पार्टी से लौटने के दौरान हुआ हादसाः परिजनों ने बताया कि कृष्ण उर्फ डैनी बीती रात अपने 6 दोस्तों के साथ पार्टी करके बाइक पर घर लौट रहा था. जैसे ही वे जुलाना के पुराने बस स्टैंड के पास पहुंचे, तभी एक कार में सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने कृष्ण को इशारा कर अपने पास बुलाया. कृष्ण जैसे ही गाड़ी के करीब पहुंचा, कार सवार एक युवक ने सीधे उसकी छाती में गोली मार दी.