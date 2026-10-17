जींद में पूर्व सैनिक के बेटे की हत्या, कार सवार बदमाशों ने सीने में उतारी गोली, CCTV में कैद वारदात
जींद में पूर्व सैनिक के 22 वर्षीय बेटे की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई.
Published : October 17, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 5:39 PM IST
जींदः हरियाणा के जींद जिले के जुलाना कस्बे में बीती रात बदमाशों ने पूर्व सैनिक के 22 वर्षीय बेटे की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी. मृतक की पहचान करेला गांव निवासी कृष्ण उर्फ डैनी के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ जुलाना में रह रहा था. वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए.
पार्टी से लौटने के दौरान हुआ हादसाः परिजनों ने बताया कि कृष्ण उर्फ डैनी बीती रात अपने 6 दोस्तों के साथ पार्टी करके बाइक पर घर लौट रहा था. जैसे ही वे जुलाना के पुराने बस स्टैंड के पास पहुंचे, तभी एक कार में सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने कृष्ण को इशारा कर अपने पास बुलाया. कृष्ण जैसे ही गाड़ी के करीब पहुंचा, कार सवार एक युवक ने सीधे उसकी छाती में गोली मार दी.
पीजीआई में डॉक्टरों ने मृत घोषित कियाः वारदात का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में गोली लगने के बाद घायल कृष्ण अपनी छाती पर हाथ रखकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है. उसके साथ उसके दोस्त भी नजर आ रहे हैं. गंभीर हालत में परिजन और दोस्त उसे तुरंत रोहतक पीजीआई लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डैनी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.
कुछ दिन पहले हुआ था विवादः कृष्ण उर्फ डैनी के पिता जगदीश ने बताया कि "वो नेवी से रिटायर हैं. कुछ दिन पहले बेटा अपनी मां के साथ बाजार गया था. तभी उसकी अंकिम बावा और उसके कुछ साथियों के साथ बहस हो गई थी. अंकित के साथियों ने गाड़ी में टक्कर मार दी थी. इसके बाद बेटे की अंकित से बहस हो गई और उसने गाड़ी ढंग से चलाने को कहा. तब अंकित ने कहा कि मैं तुझे देख लूंगा."
क्या बोले थाना प्रभारीः बीती देर रात जब बेटा कृष्ण अपने दोस्तों संग घर आ रहा था. तभी अंकित और उसके साथियों ने घेरकर उसे मार दिया. घटना की सूचना मिलते ही जुलाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. जुलाना थाना प्रभारी कमल सिंह ने बताया कि "पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. फुटेज के आधार पर कार सवार हमलावरों की पहचान की जा रही है. हत्या के कारणों और वारदात में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं."