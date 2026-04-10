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ट्रेजरी घोटाले के आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज, 2014 से ही शुरू हो गया था फर्जी निकासी का खेल

रांचीः झारखंड पुलिस विभाग के अकाउंट सेक्शन में करोड़ों रुपये के गबन मामले की जांच लगातार जारी है. जांच में हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं. इस बीच आरोपियों के बैंक खातों को फ्रीज करना शुरू कर दिया गया है. पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 2 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि फ्रीज करा दी गई है.

25 करोड़ से ज्यादा की निकासी

बोकारो और हजारीबाग पुलिस के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर 25 करोड़ से ज्यादा की फर्जी निकासी की गई है. मामले की जांच की दिशा आगे बढ़ रही है. पुलिस के अकाउंट सिस्टम से जुड़े कर्मी रडार पर आते जा रहे हैं. जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि यह घोटाला साल 2014 से ही शुरू हो गया था. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे रकम में भी वृद्धि होती जा रही है. अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि बोकारो और हजारीबाग से ही सिर्फ 28 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी की गई है.

बैंक खाते फ्रीज किए गए

पुलिस मुख्यालय से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार ट्रेजरी में हुए घोटाले के आरोपियों के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं. अब तक 2 करोड़ से ज्यादा रुपये बैंक खातों में फ्रीज किए गए हैं. किन-किन लोगों ने बैंक खातों से निकासी की है और किसके-किसके अकाउंट में राशि गई है इसका ब्योरा जुटाने में जांच टीम जुटी हुई है.

पत्नी और रिश्तेदारों के खातों में पैसे ट्रांसफर

ट्रेजरी घोटाले में अब तक आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं. हजारीबाग पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मास्टरमाइंड शंभू कुमार, धीरेंद्र कुमार सिंह, रजनीश कुमार सिंह और पंकज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. वहीं शंभू और रजनीश की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है. जांच में यह बात सामने आई है कि गबन के पैसे शंभू, धीरेंद्र और रजनीश ने अपने पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर किए थे.

पुलिस मुख्यालय रेस

वहीं इतने बड़े पैमाने पर पुलिस वेतन में हुए घोटाले को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय भी रेस हो चुका है. झारखंड पुलिस मुख्यालय के एक बड़ी अधिकारी ने बताया कि डीजीपी के द्वारा सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वह अपने-अपने जिलों में एक सप्ताह के भीतर मामले की जांच कर पूरी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपे.