झांसी में मां के शव के पास रोती रही बच्ची, जमीन पर बैठा रहा बेबस पिता, जिसने भी देखा आंखें भर गईं
परिवार मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के पास स्थित पार्किंग में बैठ गया और मदद की उम्मीद में इंतजार करता रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 11:14 PM IST
झांसी : उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से सामने आई एक तस्वीर ने स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ-साथ गरीब परिवारों की बेबसी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए. पत्नी की मौत के बाद एक गरीब पति शव को अपने गांव ले जाने के लिए घंटों तक मदद का इंतजार करता रहा. उसके पास निजी वाहन या एंबुलेंस का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे. वहीं करीब 8 साल की बेटी अपनी मां के शव के पास बैठकर रोती रही.
यह मामला मध्य प्रदेश के ओरछा का बताया जा रहा है. ओरछा निवासी राहुल आदिवासी अपनी पत्नी रामवती का इलाज कराने पहले स्थानीय अस्पताल पहुंचे थे. रामवती की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. राहुल के मुताबिक, परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी और झांसी तक पहुंचने के लिए भी उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे.
इलाज के दौरान हुई मौत : राहुल ने बताया, परिवार की परेशानी को देखते हुए ओरछा के डॉक्टर ने आर्थिक मदद की और टैक्सी की व्यवस्था कराई. इसके बाद राहुल अपनी पत्नी रामवती और करीब 8 साल की बेटी नंदनी के साथ झांसी पहुंचे. महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में रामवती का इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
निजी वाहन या एंबुलेंस के लिए नहीं थे पैसे : पत्नी की मौत के बाद राहुल के सामने शव को वापस ओरछा ले जाने की चुनौती खड़ी हो गई. आर्थिक तंगी के कारण वह निजी वाहन या एंबुलेंस का इंतजाम नहीं कर पा रहा था. बताया जा रहा है कि राहुल अपनी पत्नी के शव को स्ट्रेचर पर लेकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के पास स्थित पार्किंग में बैठ गया और मदद की उम्मीद में इंतजार करता रहा.
मदद के इंतजार में बैठे रहे : इस दौरान राहुल की करीब 8 साल की बेटी नंदनी अपनी मां के शव के पास बैठी रही. मां को खोने के गम में बच्ची लगातार रो रही थी और बार-बार शव की ओर देख रही थी. बारिश के बीच स्ट्रेचर पर रखा रामवती का शव और उसके पास बैठी मासूम बच्ची का दृश्य वहां मौजूद लोगों को भी भावुक कर रहा था. परिवार काफी देर तक शव को घर ले जाने के लिए मदद का इंतजार करता रहा.
सिपाही ने उपलब्ध कराई एंबुलेंस : इसी बीच मेडिकल कॉलेज चौकी में तैनात सिपाही अजय की नजर परिवार पर पड़ी. उन्होंने राहुल से बातचीत कर पूरी स्थिति की जानकारी ली. सिपाही अजय ने एंबुलेंस की व्यवस्था कराने में मदद की. इसके बाद रामवती के शव को उनके घर ओरछा भेजा जा सका. मुश्किल घड़ी में पुलिसकर्मी की इस पहल से परिवार को कुछ राहत मिली.
मामले की होगी जांच : मेडिकल कॉलेज के सीएमएस सचिन माहौर ने कहा कि किसी मरीज की मौत होने के बाद परिजनों की मांग पर शव वाहन उपलब्ध कराया जाता है. उन्होंने संभावना जताई कि शायद परिवार ने अस्पताल प्रशासन से शव वाहन की मांग नहीं की हो. हालांकि, सीएमएस ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है. उनका कहना है कि जांच के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि परिवार को शव वाहन मिलने में देरी क्यों हुई और इस दौरान उन्हें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा.
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