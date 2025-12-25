मकान विवाद में सगे चाचा को उतारा मौत के घाट, तीन आरोपी फरार
दो अन्य घायलों को सुनेल से रेफर कर झालरापाटन के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
Published : December 25, 2025 at 6:49 PM IST
झालावाड़ः जिले के सुनेल थाना क्षेत्र में मकान विवाद के चलते भतीजे ने दो साथियों संग सगे चाचा व उसके परिजनों को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया. घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सुनेल के प्राथमिक चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान गंभीर रूप से जख्मी कन्हैया लाल पाटीदार की मौत हो गई. वहीं, दो अन्य घायलों को सुनेल से रेफर कर झालरापाटन के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सुनेल थाना क्षेत्र के सिरपोई में सगे चाचा व भतीजे के बीच मकान विवाद को लेकर झगड़ा हो गया. इस बीच भतीजे बापू लाल पाटीदार व उसके दो साथियों ने लाठी डंडों से कन्हैया लाल पाटीदार व उसके परिजनों के साथ मारपीट कर दी. इसके बाद तीनों मौके से फरार हो गए.
इलाज के दौरान मौतः एसपी अमित कुमार ने बताया कि तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान कन्हैयालाल पाटीदार की मौत हो गई. वहीं, गंभीर रूप से घायल दो अन्य लोगों का झालरापाटन के निजी चिकित्सालय में इलाज जारी है. अमित कुमार ने बताया कि सिरपोई गांव में दोनों पहले एक ही मकान में साथ रहा करते थे है. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.