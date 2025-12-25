ETV Bharat / state

मकान विवाद में सगे चाचा को उतारा मौत के घाट, तीन आरोपी फरार

झालावाड़ः जिले के सुनेल थाना क्षेत्र में मकान विवाद के चलते भतीजे ने दो साथियों संग सगे चाचा व उसके परिजनों को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया. घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सुनेल के प्राथमिक चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान गंभीर रूप से जख्मी कन्हैया लाल पाटीदार की मौत हो गई. वहीं, दो अन्य घायलों को सुनेल से रेफर कर झालरापाटन के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सुनेल थाना क्षेत्र के सिरपोई में सगे चाचा व भतीजे के बीच मकान विवाद को लेकर झगड़ा हो गया. इस बीच भतीजे बापू लाल पाटीदार व उसके दो साथियों ने लाठी डंडों से कन्हैया लाल पाटीदार व उसके परिजनों के साथ मारपीट कर दी. इसके बाद तीनों मौके से फरार हो गए.