झालावाड़: जलदाय विभाग के इंजीनियर ने रिश्वत में मांगा आईफोन, ACB ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार
झालावाड़ में एसीबी ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता विष्णु चंद गोयल को ठेकेदार से आईफोन लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.
Published : January 9, 2026 at 2:38 PM IST
झालावाड़: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (जलदाय विभाग) के अधीक्षण अभियंता विष्णु चंद गोयल को रिश्वत के रूप में एक महंगा आईफोन लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई विभागीय कार्यालय में की गई, जहां आरोपी को ठेकेदार से रिश्वत स्वीकार करते पकड़ा गया.
एसीबी की एएसपी प्रेरणा शेखावत ने बताया कि अधीक्षण अभियंता विष्णु चंद गोयल ने हैंडपंप मरम्मत और पाइपलाइन लीकेज रिपेयरिंग के कार्य करने वाले एक ठेकेदार के बकाया बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी थी. ठेकेदार को डिबार करने की धमकी देते हुए उन्होंने आईफोन की मांग की थी, जिसकी ठेकेदार ने शिकायत एसीबी से कर दी.
शिकायत मिलने पर एसीबी की झालावाड़ टीम ने मामले का सत्यापन किया. सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत के नेतृत्व में टीम ने आरोपी को आईफोन स्वीकार करते हुए मौके पर धर दबोचा. एएसपी ने बताया कि आरोपी इंजीनियर को आईफोन लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसकी कीमत करीब 84 हजार रुपए है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि शिकायत की पुष्टि के बाद त्वरित कार्रवाई की गई.
आरोपी से पूछताछ जारी: फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी अभियंता से पूछताछ कर रही है. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रहार मानी जा रही है. ठेकेदारों का कहना है कि ऐसे मामलों से कार्यों में पारदर्शिता आएगी और बिल पास करने में अनावश्यक देरी रुकेगी.
