ETV Bharat / state

झालावाड़: जलदाय विभाग के इंजीनियर ने रिश्वत में मांगा आईफोन, ACB ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार

झालावाड़ में एसीबी ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता विष्णु चंद गोयल को ठेकेदार से आईफोन लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

JHALAWAR ACB ACTION
जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता विष्णु चंद गोयल (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 9, 2026 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (जलदाय विभाग) के अधीक्षण अभियंता विष्णु चंद गोयल को रिश्वत के रूप में एक महंगा आईफोन लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई विभागीय कार्यालय में की गई, जहां आरोपी को ठेकेदार से रिश्वत स्वीकार करते पकड़ा गया.

एसीबी की एएसपी प्रेरणा शेखावत ने बताया कि अधीक्षण अभियंता विष्णु चंद गोयल ने हैंडपंप मरम्मत और पाइपलाइन लीकेज रिपेयरिंग के कार्य करने वाले एक ठेकेदार के बकाया बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी थी. ठेकेदार को डिबार करने की धमकी देते हुए उन्होंने आईफोन की मांग की थी, जिसकी ठेकेदार ने शिकायत एसीबी से कर दी.

एएसपी प्रेरणा शेखावत (ETV Bharat Jhalawar)

इसे भी पढ़ें- ASI ने मुकदमे से नाम निकालने के लिए मांगी रिश्वत, शक हो जाने पर नहीं ली... ACB ने दर्ज किया मुकदमा

शिकायत मिलने पर एसीबी की झालावाड़ टीम ने मामले का सत्यापन किया. सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत के नेतृत्व में टीम ने आरोपी को आईफोन स्वीकार करते हुए मौके पर धर दबोचा. एएसपी ने बताया कि आरोपी इंजीनियर को आईफोन लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसकी कीमत करीब 84 हजार रुपए है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि शिकायत की पुष्टि के बाद त्वरित कार्रवाई की गई.

आरोपी से पूछताछ जारी: फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी अभियंता से पूछताछ कर रही है. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रहार मानी जा रही है. ठेकेदारों का कहना है कि ऐसे मामलों से कार्यों में पारदर्शिता आएगी और बिल पास करने में अनावश्यक देरी रुकेगी.

इसे भी पढ़ें- लोन के नाम पर रिश्वतखोरी : बैंक का कृषि प्रबंधक और रिश्तेदार 1.50 लाख रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

TAGGED:

इंजीनियर ने रिश्वत में मांगा आईफोन
WATER SUPPLY DEPARTMENT
IPHONE 16 PRO IN BRIBE
JHALAWAR TRAP OPERATION
JHALAWAR ACB ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.