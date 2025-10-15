ETV Bharat / state

जमीन विवाद में निलंबित कांस्टेबल ने कोर्ट परिसर में किया हंगामा, खुद को दीवार से मारकर किया घायल

जमीन विवाद में कांस्टेबल शिवचरण गुर्जर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया था, जहां उसने हंगामा किया.

निलंबित कांस्टेबल ने कोर्ट परिसर में किया हंगामा
निलंबित कांस्टेबल ने कोर्ट परिसर में किया हंगामा (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 1:02 PM IST

झालावाड़: जिले में मंगलवार शाम एक नाटकीय घटना उस समय घटित हुई जब जमीन विवाद में गिरफ्तार और निलंबित कांस्टेबल शिवचरण गुर्जर ने न्यायालय परिसर में जमकर उत्पात मचाया. कोर्ट परिसर में हंगामा होते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. आरोपी कांस्टेबल का अचानक पुलिसकर्मियों से भिड़ना सभी के लिए हैरानी का कारण बना.

सिर दीवार से फोड़ा: इस हाई वोल्टेज ड्रामे में निलंबित कांस्टेबल शिवचरण गुर्जर को काबू करने में पुलिस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. इसी दौरान आरोपी ने कोर्ट परिसर में मौके का फायदा उठाकर अपना सिर दीवार से मार लिया, जिससे वह घायल हो गया. उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के बाद उसे फिर से न्यायालय में पेश किया गया.

जमीन विवाद से जुड़ा मामला: डीएसपी सुरेश कुमार के अनुसार, खानपुर के कालारेवा गांव में स्थित लगभग 80 बीघा भूमि पर विवाद चल रहा है. इसी विवाद के चलते मनोज मीणा व अन्य लोगों ने खानपुर थाने में कांस्टेबल शिवचरण गुर्जर के खिलाफ सोयाबीन की फसल जबरन काटने, झगड़ा करने, जान से मारने की धमकी देने और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप में मामला दर्ज कराया था. इसके बाद शिवचरण गुर्जर को निलंबित किया गया.

गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में हंगामा: मंगलवार शाम पुलिस आरोपी शिवचरण गुर्जर को गिरफ्तार कर एससी-एसटी न्यायालय में पेश करने पहुंची. गाड़ी से उतरते ही उसने हंगामा करना शुरू कर दिया. आरोपी ने अपना सिर दीवार पर मारकर स्वयं को घायल कर लिया. उपचार के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने पर न्यायाधीश ने उसे 15 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.

पुलिस अधीक्षक का बयान: पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि कालारेवा गांव में जमीन विवाद को लेकर कांस्टेबल पर मारपीट का मामला दर्ज हुआ है. मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

आरोपी कांस्टेबल का पक्ष: आरोपी कांस्टेबल शिवचरण गुर्जर ने कहा कि कालारेवा गांव की जमीन उनकी पत्नी के नाम है और इस विवाद से उनका कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया है. गुर्जर ने बताया कि उन्होंने इस मामले में डीएम, एसपी और आईजी को शिकायत दी थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई.

