झालावाड़ में बड़ी लूट: हथियारबंद डकैतों ने 140 किलो चांदी और 1 किलो सोना लूटा, 10 लाख की नकदी भी ले गए
झालावाड़ के सारोलाकलां के झंडा बाजार में रविवार तड़के 7-8 हथियारबंद डकैतों ने बद्रीलाल सोनी के घर में डकैती की.
Published : May 17, 2026 at 9:23 PM IST
झालावाड़: जिले के सारोलाकलां कस्बे के झंडा बाजार में रविवार तड़के एक सुनार के घर सनसनीखेज डकैती की वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. तड़के सुबह 7 से 8 हथियारबंद डकैतों ने बद्रीलाल सोनी के घर पर धावा बोल दिया. डकैत बंदूकों की नोक पर परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट में जुट गए. डकैतों ने घर में घुसकर सोने-चांदी के आभूषण, करीब 10 लाख रुपये की नकदी और 8 पीपों में भरी 140 किलो चांदी लूट ली.
मामले की सूचना मिलते ही सारोला कला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना अधिकारी बुद्ध राम चौधरी ने बताया कि पीड़ित ने लिखित शिकायत में 10 लाख नकद, 140 किलो चांदी और 1 किलो सोने के आभूषण लुटने की जानकारी दी है. पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) टीम को भी बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं. झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.
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मौके पर पहुंचे एसपी: पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कहा कि पुलिस बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वारदात के दौरान डकैतों ने बद्रीलाल सोनी के पुत्र नंदन, पत्नी कृष्णा और विवाहित बेटी नीतू के साथ मारपीट भी की. पीड़ित परिवार के अनुसार करीब 1 किलो सोने के आभूषण भी चोरी हो गए. कुल मिलाकर लाखों रुपये की संपत्ति डकैतों ने लूट ली.
सदमे में परिवार: थाना अधिकारी ने बताया कि पीड़ित ने शिकायत में बताया कि महिलाओं के गले से मंगलसूत्र और अन्य आभूषण भी जबरन उतार लिए गए. विरोध करने पर नंदन को भी बुरी तरह पीटा गया. बद्रीलाल सोनी पहले से किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और कुछ दिन पहले ही अस्पताल से घर लौटे थे. इस घटना से पूरा परिवार गहरे सदमे में है. कस्बे के बीचोंबीच हुई इस डकैती से सारोलाकलां में भय और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोग पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
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