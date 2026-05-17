ETV Bharat / state

झालावाड़ में बड़ी लूट: हथियारबंद डकैतों ने 140 किलो चांदी और 1 किलो सोना लूटा, 10 लाख की नकदी भी ले गए

घर में खुली पड़ी आलमारियां ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिले के सारोलाकलां कस्बे के झंडा बाजार में रविवार तड़के एक सुनार के घर सनसनीखेज डकैती की वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. तड़के सुबह 7 से 8 हथियारबंद डकैतों ने बद्रीलाल सोनी के घर पर धावा बोल दिया. डकैत बंदूकों की नोक पर परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट में जुट गए. डकैतों ने घर में घुसकर सोने-चांदी के आभूषण, करीब 10 लाख रुपये की नकदी और 8 पीपों में भरी 140 किलो चांदी लूट ली. मामले की सूचना मिलते ही सारोला कला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना अधिकारी बुद्ध राम चौधरी ने बताया कि पीड़ित ने लिखित शिकायत में 10 लाख नकद, 140 किलो चांदी और 1 किलो सोने के आभूषण लुटने की जानकारी दी है. पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) टीम को भी बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं. झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. इसे भी पढ़े- बारां में बेखौफ बदमाश: परिवार को बंधक बनाकर लूटा ढाई लाख का माल, आधे घंटे मचाया उत्पात