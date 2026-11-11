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झज्जर में ट्रैफिक ASI पर बाइक सवार युवकों ने चढ़ा दी गाड़ी, बिना हेलमेट गाड़ी को रोकने का किया था इशारा

झज्जर में बाइक सवार युवकों ने ट्रैफिक ASI को मारी सीधी टक्कर ( ETV Bharat )

झज्जरः जिले के बहादुरगढ़ शहर में ट्रैफिक नाकेबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार युवकों को रोकने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक पुलिस के एएसआई राकेश की हादसे में मौत हो गई. तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने पुलिसकर्मी को सीधी टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोट आई. उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

जांच के रोका तो बाइक सवार ने सीधी मारी टक्करः डीसीपी शुभम सिंह ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की टीम बहादुरगढ़ में नाकेबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे दो युवकों को पुलिसकर्मी ने रुकने का इशारा किया. मोटरसाइकिल सवार युवकों ने रुकने के बजाय एएसआई राकेश को सीधी टक्कर मार दी. टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोट आई. अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई."