झज्जर में ट्रैफिक ASI पर बाइक सवार युवकों ने चढ़ा दी गाड़ी, बिना हेलमेट गाड़ी को रोकने का किया था इशारा
Traffic police ASI died in Jhajjar: ट्रैफिक नाकेबन्दी के दौरान मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश में ट्रैफिक एएसआई की मौत हो गई.
Published : November 11, 2026 at 8:58 PM IST
झज्जरः जिले के बहादुरगढ़ शहर में ट्रैफिक नाकेबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार युवकों को रोकने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक पुलिस के एएसआई राकेश की हादसे में मौत हो गई. तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने पुलिसकर्मी को सीधी टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोट आई. उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.
जांच के रोका तो बाइक सवार ने सीधी मारी टक्करः डीसीपी शुभम सिंह ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की टीम बहादुरगढ़ में नाकेबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे दो युवकों को पुलिसकर्मी ने रुकने का इशारा किया. मोटरसाइकिल सवार युवकों ने रुकने के बजाय एएसआई राकेश को सीधी टक्कर मार दी. टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोट आई. अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई."
खरखौदा के रहने वाले थे मृतक एएसआईः मृतक एएसआई राकेश मूल रूप से खरखौदा के गांव पिपली के रहने वाले थे. घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल सवार एक युवक को पकड़ लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है. इस घटना ने नाकेबंदी के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.