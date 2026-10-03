JEE ADVANCED 2026: एग्जाम के इतिहास में कोटा से पढ़े केवल 3 स्टूडेंट ही एक सब्जेक्ट में बना पाए परफेक्ट स्कोर
साल 2024 में ऑल इंडिया टॉपर वेद लाहोटी 355 लेकर आए थे, वे परफेक्ट स्कोर 360 अंक के बहुत नजदीक थे.
Published : October 3, 2026 at 7:16 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 7:51 PM IST
कोटा: जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड 2026 (JEE ADVANCED 2026) परीक्षा की जॉइंट इंप्लीकेशन कमेटी (JIC) की रिपोर्ट जारी हो गई है. इस रिपोर्ट का एनालिसिस करने पर सामने आया कि इस परीक्षा के इतिहास में कोई भी विद्यार्थी पूर्णांक में से पूरे अंक नहीं ला पाया है. यानी परफेक्ट स्कोर नहीं बना पाया है.
गणित में परफेक्ट स्कोर नहीं ला पाए विद्यार्थी : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि जेईई एडवांस्ड का पेपर काफी कठिन होता है. इस बार 2026 में केवल एक सब्जेक्ट (केमिस्ट्री) में एक स्टूडेंट परफेक्ट स्कोर बना पाया है. यह स्टूडेंट 2026 का टॉपर शुभम कुमार है. शुभम के कैमेस्ट्री में 120 अंक आए, जो परफेक्ट स्कोर है. लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में उनके अंक परफेक्ट स्कोर से काफी दूर हैं. फिजिक्स में शुभम को 120 में से 98 अंक मिले, जो परफेक्ट स्कोर से 22 नंबर कम है. सिंगल सब्जेक्ट की बात की जाए, तो केवल तीन स्टूडेंट परफेक्ट स्कोर बना पाए हैं. सिंगल सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर फिजिक्स और केमिस्ट्री में बना है. यह कारनामा केमिस्ट्री में दो बार और फिजिक्स में एक बार हुआ है. जबकि मैथमेटिक्स में अभी तक कोई भी विद्यार्थी परफेक्ट स्कोर नहीं ला पाया है.
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तीनों राजस्थान से पढ़े : देव शर्मा ने बताया कि जेईई एडवांस्ड प्रवेश परीक्षा का असेसमेंट नेशनल लेवल पर नहीं होता है, इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कठिन व मुश्किल परीक्षाओं में किया जाता है. इसे विश्व की दूसरे नम्बर की परीक्षा माना गया है. परीक्षा का परीक्षा पैटर्न पहले डिस्क्लोज नहीं होता, बदलता भी है. यह सब्जेक्ट नोलेज, रीजनिंग एबिलिटी, कैलकुलेशन स्किल व मेंटल बैलेंस का एग्जाम है. साल 2024 में ऑल इंडिया टॉपर वेद लाहोटी 355 लेकर आए थे, वे परफेक्ट स्कोर 360 अंक के बहुत नजदीक थे. वे केमेस्ट्री में परफेक्ट स्कोर कर चुके थे. साल 2026 के टॉपर शुभम कुमार भी केमिस्ट्री में परफेक्ट स्कोरर हैं. जबकि साल 2021 के टॉपर मृदुल अग्रवाल ने फिजिक्स में परफेक्ट स्कोर किया. इनमें वेद लाहोटी व शुभम कुमार एजुकेशन सिटी कोटा का गौरव हैं. जबकि मृदुल अग्रवाल जयपुर से पढ़ें हैं. आईआईटी दिल्ली जोन के तहत ही कोटा और जयपुर आता है.
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एक सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर करने वाले तीन स्टूडेंट:
- साल 2026 में 360 अंक का पेपर था. परफेक्ट स्कोर सिंगल सब्जेक्ट में 120 अंक का है. परीक्षा के टॉपर रहे शुभम कुमार केमिस्ट्री में 120 अंक लेकर आए, जबकि मैथमेटिक्स में उनके 112 और फिजिक्स में 98 नंबर हैं. उनके कुल प्राप्तांक 91.67 फीसदी रहा यानी 330 नम्बर में से 360 अंक.
- साल 2024 में परीक्षा के इतिहास में सर्वाधिक प्रतिशत अंक वेद लाहोटी लेकर आए थे. उनके 98.61 अंक यानी 360 पूर्णांक में से 355 अंक में थे. वेद लाहोटी ने केमिस्ट्री में परफेक्ट स्कोर किया था, यानी 120 में से 120 अंक थे. हालांकि उनके मैथमेटिक्स में 117 और फिजिक्स में 118 अंक थे. साल 2025 और 2026 तक भी लाहोटी की बराबरी पर कोई स्टूडेंट नहीं आ पाया है.
- साल 2021 में मृदुल अग्रवाल ने फिजिक्स में परफेक्ट स्कोर बनाया था. साल 2021 में पूर्णांक 360 में से मृदुल अग्रवाल के 348 अंक थे, यानी 96.67 स्कोर था. वह इतिहास में सबसे दूसरे नंबर के स्कोरर हैं. उन्होंने फिजिक्स में पूरे 120 अंक प्राप्त किए थे, जबकि मैथमेटिक्स में 116 और केमिस्ट्री में 112 अंक आए थे.
- साल 2025 के टॉपर रजित गुप्ता, 2023 के वविलाला चिदविलास रेड्डी, 2022 के आरके शिशिर, 2020 के चिराग फलोर, 2019 के कार्तिकेय गुप्ता, 2018 के प्रणव गोयल, 2017 के सर्वेश मेहतानी और 2016 के अमन बंसल किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर नहीं कर पाए.
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