विरासत पर संकट: मिट रही है गुलाबी शहर की पहचान, पुरानी हवेलियां मलबे में हो रही दफन, अब केवल 800 बचीं
जयपुर का विश्व धरोहर परकोटा अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद में है. अतिक्रमण, ढहती हवेलियां और बदरंग दीवारें विरासत को खतरे में डाल रही हैं.
Published : May 8, 2026 at 6:50 AM IST
जयपुर: यूनेस्को की ओर से वर्ष 2019 में विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला जयपुर का परकोटा आज अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद में खड़ा है. कभी गुलाबी रंग की एकरूपता, भव्य हवेलियों और पारंपरिक बाजारों के लिए मशहूर ये परकोटा अब टूटती हवेलियों, अवैध निर्माण और बदरंग होती दीवारों की कहानी कह रहा है.परकोटे की दीवार का बचाना सबसे बड़ी चुनौती है. करीब 6 लाख की आबादी वाले परकोटे में मूल क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग रह रहे हैं.
आलम ये है कि जिस परकोटे को विश्व विरासत का तमगा मिला वही आज कई जगह तो गायब हो चुका है. ड्रोन सर्वे में भी ये बात सामने आई थी। हाल ही में यूनेस्को ने चेतावनी दी कि यदि 1 दिसंबर 2026 तक परकोटे के संरक्षण के ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो जयपुर का नाम उन शहरों की सूची में शामिल हो सकता है, जिन्होंने विश्व धरोहर का दर्जा खो दिया. ड्रेसडेन, अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी वो शहर हैं जो अपना तमगा बरकरार नहीं रख पाए.
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मरम्मत की बजाए तोड़ी जा रही हवेलियां: इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत ने बताया कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आज तक परकोटे के नजदीक या ऊपर हुए अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सका. ऐसे में आज सबसे पहले प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का बीड़ा उठाना चाहिए. परकोटे में कभी करीब 1200 पारंपरिक हवेलियां थीं, जो अब घटकर लगभग 800 रह गई हैं. बाकी या तो ढहा दी गईं या आधुनिक निर्माण के चलते अपनी मूल पहचान खो चुकी हैं. देवेंद्र कुमार भगत ने बताया कि सवाई जयसिंह के समय की जो पुरानी हवेलियां हैं, वो भी संरक्षण के अभाव में तेज बारिश के समय भरभरा कर गिर रही हैं, क्योंकि उनकी संभाल ही नहीं की गई, और ना ही उनके रिनोवेशन में पारंपरिक लाइम प्लास्टर की व्यवस्था की गई.
अवैध निर्माण और सरकारी तंत्र पर आरोप: वहीं, किशनपोल क्षेत्र के स्थानीय गजेंद्र पारीक बताते हैं कि पुरानी हवेलियां सिर्फ मकान नहीं, बल्कि हमारी विरासत हैं, लेकिन अवैध रूप से इन्हें तोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं. ऐसा लगता है आने वाले 10-15 वर्षों में पूरा परकोटा व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा, जबकि हवामहल क्षेत्र के निवासी मनोज शर्मा का आरोप है कि नगर निगम के कुछ अधिकारी, ठेकेदार और भू-माफिया मिलकर हवेलियों को गिरवा रहे हैं, जो इमारत मरम्मत से बच सकती है, उसे जर्जर घोषित कर तोड़ दिया जाता है. ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है. हाल ही में पौंडरिक जी की हवेली को खत्म करना इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसने संरक्षण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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प्रशासन का दावा: उधर, हवामहल जोन की डीसी सीमा चौधरी के अनुसार परकोटे के संरक्षण के लिए एक विशेष ड्राफ्ट योजना तैयार की जा रही है, जो लगभग 80% पूरी हो चुकी है. इसमें हेरिटेज लुक को बनाए रखने, अतिक्रमण रोकने और उल्लंघन पर पेनल्टी के प्रावधान शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि मरम्मत के नाम पर अवैध निर्माण की कोशिशों पर कार्रवाई की जा रही है और जरूरत पड़ने पर सीलिंग भी की जा रही है. पौंडरिक जी की हवेली मामले में भी जांच के बाद गलत निर्माण नहीं होने दिया जाएगा.
गुलाबी रंग भी खो रहा संतुलन: जयपुर की पहचान पिंक सिटी के रूप में 1876 में बनी थी. उस वक्त महाराजा राम सिंह ने पूरे शहर को एक रंग में रंगवाया था, लेकिन आज गलत तरीके से किए गए रंगों और नियमों का पालन न होने की वजह से एकरूपता बिगड़ गई है. कई जगहों पर दीवारें नारंगी या अन्य भिन्न रंगों में नजर आती हैं, जो ऐतिहासिक स्वरूप को नुकसान पहुंचा रही हैं.
पहचान बचाने की लड़ाई: बहरहाल, जयपुर का परकोटा सिर्फ इमारतों का समूह नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है, अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ये पहचान इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह जाएगी, अब देखना ये है कि यूनेस्को की चेतावनी के इस मोड़ पर प्रशासन और समाज मिलकर यूनेस्को से मिला तमगा बचा पाते हैं या नहीं.
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