जयपुर में रोजगार मेला: केंद्रीय मंत्री ने 460 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र

यह नौकरी नहीं सेवा का मौका: मुख्य अतिथि भागीरथ चौधरी ने कहा, आज सरकार युवाओं को नौकरी नहीं बल्कि सेवा का अवसर प्रदान कर रही है. डाक विभाग ने घर घर तक सेवा और संदेश पहुंचाया है. यह विभाग परंपराओं का रक्षक रहा है. अब आधुनिक भारत के निर्माण में भागीदारी निभा रहा है. उन्होंने कहा कि डाक, रेलवे, चिकित्सा के साथ ही अन्य विभागों के भी आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि आज देशभर में 40 जगह रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है. जिनमें 51 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं.

जयपुर: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 मिशन की कमान युवाओं के हाथ में है. वे आज जयपुर के पुलिस लाइन ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार मेले को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे. डाक विभाग के राजस्थान परिमंडल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 460 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए. इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा और जयपुर के सिविल लाइंस से विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे.

दीपावली पर पाकिस्तान के बजट से ज्यादा खरीदारी: विधायक गोपाल शर्मा ने कहा, दीपावली पर देशभर में 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जो पाकिस्तान के पूरे साल के बजट के बराबर है. यह दिखाता है कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है. आज 51 हजार युवाओं को नौकरी का उपहार मिल रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी कि दो साल में साढ़े तीन करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे. पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने स्वच्छता और विकास के नए आयाम छुए हैं. आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ होने वाला है.

देश में सात करोड़ से ज्यादा वैकेंसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने कहा, भविष्य के भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. सेवा भाव और समर्पण हमारा ध्येय है. नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसी पहल युवाओं के लिए बड़े अवसर लेकर आई है. इस पर 7 करोड़ से अधिक वैकेंसी की जानकारी उपलब्ध है. प्रतिभा सेतु पोर्टल भी युवाओं के लिए एक नया अवसर है, जहां यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में चयनित न हो पाने वाले उम्मीदवारों को भी रोजगार के अवसर मिल सकते हैं.

जयपुर पुलिस लाइन ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार मेला (ETV Bharat Jaipur)

जीएसटी बचत उत्सव ने दी नई ऊर्जा: प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जीएसटी बचत उत्सव ने दीपावली पर बाजार को नई ऊर्जा दी है. वस्तुएं सस्ती होने से मांग बढ़ेगी, फैक्ट्रियों में ज्यादा उत्पादन होने पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. भारत युवा देश है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम युवाओं की ट्रेनिंग और कौशल विकास पर भी फोकस कर रहे हैं. भारत ने हाल ही में अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के साथ AI और फिनटेक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते किए हैं, जिससे भविष्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

बिहार में एनडीए बनाएगी सरकार: बिहार चुनाव में महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित करने के सवाल पर भागीरथ चौधरी ने कहा कि आमतौर पर चुनाव के बाद यह फैसला लिया जाता है. भाजपा और एनडीए कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जबकि बाकि पार्टियां परिवार की पार्टियां हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और जीत एनडीए की होगी. इसके बाद सीएम को लेकर उचित फैसला लिया जाएगा.