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राजस्थान में ईद नहीं मनाएगा शिया समुदाय, ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत के बाद फैसला

जयपुर में शिया समुदाय ने आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के गम में इस बार ईद का त्योहार नहीं मनाने का फैसला किया है.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 7:34 PM IST

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जयपुर: ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर राजस्थान में भी दिख रहा है. ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई की मौत का मातम अभी खत्म नहीं हुआ है. शिया समुदाय अभी भी उनके निधन पर शोक मना रहा है, इसलिए शिया समुदाय ने फैसला किया है कि इस बार राजस्थान में ईद का पर्व नहीं मनाया जाएगा. वे काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करेंगे. शिया समुदाय की ओर से पूरे राजस्थान में इसका ऐलान किया गया है.

राजधानी जयपुर की आमेर रोड स्थित शिया जामा मस्जिद के इमाम सैयद नाजिश अकबर काजमी ने कहा कि राजस्थान में शिया समुदाय ईद का त्योहार नहीं मनाएगा. न केवल पुरुष, बल्कि महिलाएं और बच्चे भी नए कपड़े नहीं पहनेंगे. वे केवल ईद की नमाज अदा करेंगे और कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी. यह फैसला न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे देश के शिया समुदाय में लागू किया गया है. घरों में सेवइयां या मीठे पकवान नहीं बनाए जाएंगे और न ही एक-दूसरे को ईद की बधाई दी जाएगी. काजमी ने कहा कि आयतुल्लाह खामेनेई शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु थे और अमेरिका-इजरायल के हमले में उनकी मौत हो गई. इस गम से हमारे दिल अभी नहीं उबर पाए हैं, इसलिए हमने इस बार ईद का पर्व नहीं मनाने का फैसला किया है. ईद के दिन हम नमाज में ईरान के दुश्मन देशों की बर्बादी के लिए दुआ करेंगे.

संवाददाता फिरोज खान शैफी को रिपोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

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इजरायल ने भारत के लिए कुछ नहीं किया: सैयद नाजिश अकबर काजमी ने ईरान के समर्थन पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि जिन्हें ईरान से हमदर्दी है, वे ईरान चले जाएं. ऐसी बातें बेतुकी हैं, जो लोग भारत में इजरायल का समर्थन कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि इजरायल ने आज तक भारत को क्या दिया है? उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा भारत के समर्थन में खड़ा रहा है. शिया जामा मस्जिद के मुतवल्ली सैयद कासिम तकवी ने कहा कि इस बार ईद नहीं मनाएंगे, क्योंकि इजरायल और अमेरिका को हमले मे हमारे सर्वोच्च धर्मगुरु की मौत हुई है, और वहां मासूम बच्चियों को भी मारा है, इसलिए पुराने कपड़ों में नमाज पढ़ेंगे और हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे.

महिलाओं और बच्चों में भी ईद की खुशी नहीं: बुजुर्ग महिला नजमा खातून ने कहा कि शिया समुदाय पर यह परेशानी है, तो हम ईद कैसे मना सकते हैं? बच्चे, बूढ़े और जवान घरों में नए कपड़े नहीं पहनेंगे और न ही मीठे पकवान बनाए जाएंगे. केवल सादगी से नमाज अदा करेंगे. रेशमा ने कहा कि इस दुख की घड़ी में दुनिया भर के शिया मुसलमान ईरान और खामेनेई के परिवार के साथ खड़े हैं. रेशमा तकवी ने कहा कि वे इंसानियत का पैगाम देते थे, हमारे सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे, लेकिन अमेरिका और इजरायल के हमले में उनकी मौत हो गई, इसलिए हम इस बार ईद का त्योहार नहीं मना रहे हैं.

राजस्थान में ईद नहीं मनाएगा शिया समुदाय
खामेनई की मौत से शिया समुदाय में मातम है (ETV Bharat Jaipur)

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घरों में सेवइयां और मीठे पकवान नहीं बनेंगे: पहले ईद की तैयारी 15 दिन पहले शुरू हो जाती थी. बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों के लिए नए कपड़े आते थे, मेहंदी लगाई जाती थी और पुरुष नए कुर्ते-पजामे में नमाज अदा करने जाते थे, लेकिन इस बार पुरुष भी पुराने कपड़ों में ही ईद की नमाज अदा करेंगे और बाजू पर काली पट्टी बांधकर शोक व्यक्त करेंगे. रेशमा ने कहा कि हम भारतीय हैं और भारतीय होने पर गर्व है, लेकिन हम उस इंसान के साथ खड़े हैं जो हमेशा इंसानियत का पैगाम देते थे. खामनई इमाम हुसैन का प्रतिनिधित्व करते थे, जो हमेशा कहते थे कि मजलूम के साथ खड़े रहो.

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