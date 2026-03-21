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जयपुर में शिया समुदाय ने ईद पर अदा की नमाज, काली पट्टी बांधकर जताया विरोध

जयपुर में शिया समुदाय ने सैयद अली खामेनाई को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और हमलों में मारे गए बच्चों के लिए शोक जताया.

काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की गई
काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की गई (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 21, 2026 at 3:35 PM IST

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जयपुर: शहर में ईद के मौके पर जहां एक ओर खुशियों का माहौल रहा, वहीं शिया समुदाय ने गम और विरोध के साथ यह त्योहार मनाया. आज सुबह शिया ईदगाह बांस बदनपुरा में सुबह 9 बजे ईद की नमाज अदा की गई, जिसकी इमामत मौलाना सैयद अली इमाम नकवी ने करवाई. इसके बाद सुबह करीब 9.30 बजे शिया जामा मस्जिद में भी नमाज अदा की गई. यहां नमाज की अगुवाई मौलाना सैयद नाजिश अकबर काज़मी ने की. नमाज के बाद शिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लोगों ने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर शोक व्यक्त किया.

विरोध और शोक का प्रदर्शन: नमाज के बाद हुए प्रदर्शन में समुदाय के लोगों ने अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को लेकर नाराजगी जताई. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने अमेरिका और इज़रायल के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. समुदाय के लोगों का कहना था कि मौजूदा हालातों में ईद की खुशियां उनके लिए मायने नहीं रखतीं. उन्होंने सैयद अली खामेनाई को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और हमलों में मारे गए बच्चों के लिए भी शोक जताया. इस दौरान आमेर क्षेत्र की सिया महिलाएं सड़कों पर आकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताती हुई नजर आई.

शिया समुदाय ने ईद पर अदा की नमाज (ETV Bharat Jaipur)

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शांति और इंसानियत की अपील: इस मौके पर शिया धर्मगुरुओं ने कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष और हिंसा के बीच शांति और इंसानियत की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है. उन्होंने निर्दोष लोगों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बहाली की मांग की. शिया समुदाय में खासा रोष और दुख देखने को मिला. इन लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया और कहा कि जब तक दुनिया में अन्याय और हिंसा जारी रहेगी, तब तक सच्ची खुशी संभव नहीं है.

जयपुर में शिया समुदाय ने ईद पर अदा की नमाज
शिया समुदाय ने किया विरोध (ETV Bharat Jaipur)

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