जयपुर: नामी ब्रांड के एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स का बड़ा भंडार पकड़ा, 3000 कार्टन जब्त, एक्सपायरी मिटाकर बेचने की कोशिश

सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि 181 पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर फूड सेफ्टी टीम को मौके पर भेजा गया. जांच में पता चला कि इस गोदाम में एक नामी कंपनी द्वारा उत्पादित नॉन-डेयरी फूड प्रोडक्ट्स जैसे नूडल्स, टोमेटो केचअप, मेयोनीज, एनर्जी ड्रिंक आदि के लगभग 3000 कार्टन एक्सपायर्ड मिले. इनमें से करीब 1000 कार्टन से एक्सपायरी डेट को जानबूझकर मिटाया गया था.ट

जयपुर: शहर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश पर सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम ने खो नागोरियान स्थित गोदाम पर छापेमारी की.

सामान डंपिंग यार्ड में करवाया नष्ट: फर्म के मालिक गगन आहूजा ने टीम को बताया कि कंपनी ने एक्सपायर्ड माल वापस लेने से मना कर दिया था, इसलिए उसने यूट्यूब से तरीका सीखा और थिनर, एसीटोन जैसे केमिकल्स से पुरानी डेट मिटाकर नई डेट प्रिंट करके माल बेचने की तैयारी कर रहा था. फर्म का फूड लाइसेंस भी पहले ही एक्सपायर हो चुका था. टीम ने मौके पर सभी एक्सपायर्ड माल को जब्त कर लिया है, जिसे नगर निगम के डंपिंग यार्ड में नष्ट करवाया जाएगा. साथ ही नूडल्स, टोमेटो केचअप और सॉस के नमूने लिए गए हैं. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत फर्म के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कंपनी के नॉमिनी को जयपुर बुलाया गया है. उनके पहुंचने के बाद कंपनी की ओर से आगे की कार्यवाही की जाएगी. फिलहाल अग्रिम आदेशों तक फर्म के मालिक पर खाद्य कारोबार पर पाबंदी लगाते हुए परिसर को सील कर दिया गया है. कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान, रमेश यादव, राजेश नागर, नंद किशोर कुमावत, अवधेश गुप्ता एवं प्रोबेशनरी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम शामिल रही.

