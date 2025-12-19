ETV Bharat / state

थाईलैंड से आए पार्सल से बरामद हुआ हाइड्रोपोनिक वीड, करीब 1 करोड़ है मादक पदार्थ की कीमत

सीबीएन की स्पेशल टीम ने की कार्रवाई: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उपायुक्त (राजस्थान) नरेश बुंदेल ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह सफलता मिली है. सूचना मिलते ही कोटा से स्पेशल टीम जयपुर फॉरेन पोस्ट ऑफिस कस्टम्स भेजी गई. टीम ने पार्सल की तलाशी ली और मादक पदार्थ बरामद किया. सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इसे जब्त कर लिया गया है.

जयपुर/कोटा: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की टीम ने थाईलैंड से जयपुर फॉरेन पोस्ट ऑफिस में आए एक संदिग्ध पार्सल से अवैध हाइड्रोपोनिक वीड (उच्च गुणवत्ता वाला गांजा) बरामद किया है. यह कार्रवाई 17 दिसंबर को की गई, जिसमें कुल 0.650 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया. अनुमान है कि इसका अवैध बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपये है.

चिप्स की आड़ में छिपाया था नशीला पदार्थ: उन्होंने बताया कि पार्सल खाने की वस्तुओं की आड़ में भेजा गया था. जांच के दौरान चिप्स के पैकेट के नीचे छिपाकर तीन अलग-अलग पैकेट मिले, जिनमें विदेशी मूल की हाइड्रोपोनिक वीड थी. ये पैकेट विदेशी स्ट्रेन के नाम से लेबल किए गए थे. पहले पैकेट में 0.320 किलोग्राम सुपरबूफ (कैलिफोर्निया, US का ओरिजिन) नाम से था. दूसरे में 0.110 किलोग्राम द किलर क्वीन (ब्रिटिश कोलंबिया का ओरिजइन) नाम से मिला, जबकि तीसरे पैकेट में 0.220 किलोग्राम द आइसक्रीम केक (वेस्ट कोस्ट, US का ओरिजिन) नाम से था. अवैध हाइड्रोपोनिक वीड का कुल वजन 0.650 किलोग्राम था.

सेंडर और रिसीवर की तलाश जारी: नरेश बुंदेल ने बताया कि मामले में जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई है. यह पता लगाया जा रहा है कि यह पार्सल किसने थाईलैंड से भेजा था और भारत में इसे कहां सप्लाई किया जाना था. सीबीएन की टीम विदेशी पार्सलों पर लगातार निगरानी रख रही है ताकि ऐसी तस्करी को रोका जा सके. यह कार्रवाई विदेशों से पार्सल के जरिए होने वाली ड्रग तस्करी पर लगाम कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

