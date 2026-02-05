जयपुर: निलंबित लेक्चरर ने की आत्महत्या, एसओजी अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, धरने पर बैठे परिजन
मनोहर लाल भादू ने आत्महत्या नोट में एसओजी अधिकारियों पर प्रताड़ना, पैसे ऐंठने और झूठे मामलों में फंसाने के गंभीर आरोप लगाए.
Published : February 5, 2026 at 3:24 PM IST
जयपुर: राजधानी के महेश नगर थाना इलाके में एक निलंबित लेक्चरर ने आत्महत्या कर ली. उसने अपने नोट में एसओजी के दो अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है. परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने और शव लेने से इनकार कर दिया है. परिजन सवाई मानसिंह अस्पताल में मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं. महेश नगर थानाधिकारी सुरेश यादव ने बताया कि मनोहर लाल भादू सांचौर (जालोर) का रहने वाला था. वह लेक्चरर था और फिलहाल निलंबित चल रहा था. उसने बुधवार को महेश नगर में खुदकुशी कर ली. उसका शव पोस्टमार्टम के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. बताया जा रहा है कि उसने खुदकुशी से पहले अपने दोस्तों को नोट भेजा था.
मौत के बाद वायरल हुआ नोट: मनोहर भादू के नाम से एक नोट वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह नोट मनोहर ने मौत से पहले लिखा और अपने दोस्तों को भेजा था. यह नोट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस नोट में एसओजी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसमें लिखा है कि एसओजी के जोशीले तेवर ने उसे उस भट्टी में डाल दिया, जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं. इस नोट में दावा किया गया है कि वह इन मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था. मनोहर को भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने के आरोप में निलंबित किया गया था और उसके खिलाफ SOG जांच कर रही है.
इसे भी पढ़ें- पत्नी व सास की प्रताड़ना से आहत युवक ने की आत्महत्या
जांच अधिकारी ने रुपए ऐंठने का किया प्रयास: इस नोट में बताया गया है कि हालांकि 2022 से पहले की कुछ गलतियां रही हैं. नोट में लिखा है कि अजमेर एसओजी में दर्ज एफआईआर में उसका नाम नहीं था. चालान में भी उसका नाम नहीं था. जांच अधिकारी ने उससे कई बार पूछताछ की और रुपए ऐंठने की कोशिश की. दिनेश कुमार की गिरफ्तारी के बाद मनोहर को इसमें घसीटा गया और दो और मामलों में उसका नाम जोड़ दिया गया.
परिजन और ग्रामीण बैठे धरने पर: मनोहर भादू के परिजन और गांव के लोग आज गुरुवार को सवाई मानसिंह अस्पताल में मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. उन्होंने मनोहर को न्याय दिलाने की मांग पूरी होने तक पोस्टमार्टम करवाने और शव लेने से इनकार कर दिया है. संगरिया से कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया भी धरना स्थल पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि परिजनों और ग्रामीणों की मांग है कि मनोहर ने नोट में एसओजी के जिन दो अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इधर, पुलिस अधिकारी परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं.
इसे भी पढ़ें- अलवर में दो बेटियों की मां ने घर में की आत्महत्या, पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप
पूनिया बोले- यह खुदकुशी नहीं हत्या है: अभिमन्यु पूनिया ने कहा, यह खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या है. मनोहर ने अपने नोट में एसओजी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. यह नोट उन्होंने परिजनों और रिश्तेदारों को भेजा है. इस नोट में बाकायदा अधिकारियों के नाम लिखे हैं. इन अधिकारियों ने मनोहर को लंबे समय तक टॉर्चर किया. आरोप है कि कई मुकदमों में उनका नाम डालने की धमकी दी गई. उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार का दावा है कि पेपर लीक की जांच समुचित हो रही है, दूसरी तरफ एसओजी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं. सरकार पेपर लीक के बड़े मगरमच्छ पकड़े या नहीं पकड़े, लेकिन युवाओं को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए.
इसे भी पढ़ें- जेके लोन अस्पताल के CHO ने की आत्महत्या, घर पर नहीं थे पत्नी और बच्चे