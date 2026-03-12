ETV Bharat / state

6 लाख में स्कॉर्पियो और निवेश के नाम पर ठगी, एसओजी ने गिरोह के एजेंट सुरेश सैनी को दबोचा

जयपुर: स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने 6 लाख रुपये में महंगी स्कॉर्पियो गाड़ी देने और सोशल मीडिया पर क्रिप्टो निवेश के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सहयोगी एजेंट सुरेश सैनी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में मुख्य आरोपी बंशीलाल उर्फ प्रिंस सैनी, ममता भाटी और दिनेश बागड़ी को पहले ही गिरफ्तार कर 18 दिसंबर 2025 को न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है. आरोपियों ने सस्ते दाम पर स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर देने का लालच देकर आमजन से करोड़ों रुपये ठग चुके हैं.

कमीशन के तौर पर ली कार: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि सुरेश सैनी का भोपालगढ़ में जेसीबी रिपेयर वर्कशॉप है. क्षेत्र में उसकी अच्छी पहचान होने के कारण उसने ग्रामीणों को आसानी से झांसे में फंसाया. ठगी के बदले कमीशन के तौर पर उसने अपने भाई के नाम पर एक स्कॉर्पियो ठगी के सरगना से प्राप्त की थी, जिसे एसओजी ने जब्त कर लिया है. आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय के सामने पेश किया गया और पुलिस अभिरक्षा में लिया गया. प्रकरण में निवेशकर्ताओं की संख्या, निवेश की कुल राशि, उससे सम्बद्ध बैंक खातों, वॉलेट्स और अन्य आर्थिक लेन-देन की जांच, अन्य संभावित पीड़ित निवेशकों और आरोपियों के संबंध में अनुसंधान जारी है.

निवेश के नाम पर ठगी: एडीजी ने बताया कि सोशल मीडिया पर ऊंचा रिटर्न देने का झूठा वादा करके गिरोह ने एक वेबसाइट बनाई थी, जिस पर सिर्फ 250 रुपये में आईडी बनाकर करीब 82,000 लोगों को जोड़ा और उनसे 2 करोड़ रुपये वसूले. बाद में हार्वेस्ट एआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर खुद को डायरेक्टर और मंगेतर ममता सैनी को को-डायरेक्टर बनाया. कंपनी के नाम पर एचबीटी कॉइन लॉन्च करने का भ्रामक प्रचार किया.