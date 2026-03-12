ETV Bharat / state

6 लाख में स्कॉर्पियो और निवेश के नाम पर ठगी, एसओजी ने गिरोह के एजेंट सुरेश सैनी को दबोचा

गिरोह के सहयोगी सुरेश सैनी को एसओजी ने गिरफ्तार किया है. उस सस्ती स्कॉर्पियो कार के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप है.

SOG ने सुरेश सैनी को गिरफ्तार किया
SOG ने सुरेश सैनी को गिरफ्तार किया (Photo Source- SOG Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 4:18 PM IST

जयपुर: स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने 6 लाख रुपये में महंगी स्कॉर्पियो गाड़ी देने और सोशल मीडिया पर क्रिप्टो निवेश के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सहयोगी एजेंट सुरेश सैनी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में मुख्य आरोपी बंशीलाल उर्फ प्रिंस सैनी, ममता भाटी और दिनेश बागड़ी को पहले ही गिरफ्तार कर 18 दिसंबर 2025 को न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है. आरोपियों ने सस्ते दाम पर स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर देने का लालच देकर आमजन से करोड़ों रुपये ठग चुके हैं.

कमीशन के तौर पर ली कार: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि सुरेश सैनी का भोपालगढ़ में जेसीबी रिपेयर वर्कशॉप है. क्षेत्र में उसकी अच्छी पहचान होने के कारण उसने ग्रामीणों को आसानी से झांसे में फंसाया. ठगी के बदले कमीशन के तौर पर उसने अपने भाई के नाम पर एक स्कॉर्पियो ठगी के सरगना से प्राप्त की थी, जिसे एसओजी ने जब्त कर लिया है. आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय के सामने पेश किया गया और पुलिस अभिरक्षा में लिया गया. प्रकरण में निवेशकर्ताओं की संख्या, निवेश की कुल राशि, उससे सम्बद्ध बैंक खातों, वॉलेट्स और अन्य आर्थिक लेन-देन की जांच, अन्य संभावित पीड़ित निवेशकों और आरोपियों के संबंध में अनुसंधान जारी है.

निवेश के नाम पर ठगी: एडीजी ने बताया कि सोशल मीडिया पर ऊंचा रिटर्न देने का झूठा वादा करके गिरोह ने एक वेबसाइट बनाई थी, जिस पर सिर्फ 250 रुपये में आईडी बनाकर करीब 82,000 लोगों को जोड़ा और उनसे 2 करोड़ रुपये वसूले. बाद में हार्वेस्ट एआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर खुद को डायरेक्टर और मंगेतर ममता सैनी को को-डायरेक्टर बनाया. कंपनी के नाम पर एचबीटी कॉइन लॉन्च करने का भ्रामक प्रचार किया.

सस्ते में स्कॉर्पियो कार का झांसा: विशाल बंसल ने बताया कि निवेश आकर्षित करने के लिए फेसबुक-इंस्टाग्राम पर 5 लाख 90 हजार में स्कॉर्पियो और 12 लाख में फॉर्च्यूनर देने का प्रलोभन दिया गया और कुल 4 करोड़ 92 लाख 44 हजार रुपये जमा कराए गए. इसके अलावा 40 लोगों से लिखित एग्रीमेंट कराकर 15 करोड़ रुपये और लिए. 15 अक्टूबर 2025 को भोपालगढ़ में “डबल सेंचुरी रिवार्ड सेरेमनी” रखकर 250 स्कॉर्पियो देने की घोषणा की, जिसमें 251 लोगों से 15 करोड़ रुपये ठगे गए.

एसओजी की अपील: एडीजी के अनुसार सुरेश सैनी ने अकेले ग्रामीण क्षेत्रों में 6 लाख में स्कॉर्पियो का लालच देकर 56 लोगों से 3.5 करोड़ रुपये जमा किए और कंपनी में 1173 आईडी लगाकर 28 लाख रुपये और लिए. एकत्रित पैसे से आरोपी ने महंगी गाड़ियां खरीदीं, दान दिया और अपनी विलासिता पूरी की. एसओजी ने आमजन से अपील की है कि किसी भी ऊंचे मुनाफे वाली क्रिप्टो, ऑनलाइन ट्रेडिंग या सोशल मीडिया निवेश योजना में पैसे लगाने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांच लें. संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजदीकी थाने या एसओजी को सूचना दें.

