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जयपुर पहुंचे शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले-बहस की आवश्यकता नहीं, कर्मचारियों की थी गलती

शंकराचार्य वासुदेवानंद ने मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में किए दर्शन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जगद्गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती सोमवार को जयपुर पहुंचे. यहां उन्होंने शहर के प्रथम पूज्य मोतीडूंगरी गणेशजी के दर्शन किए और देश-प्रदेश में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की. इस दौरान मोतीडूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने उनकी अगवानी की और मंदिर की समृद्ध परंपराओं एवं इतिहास की जानकारी दी. महंत कैलाश शर्मा ने गुरु-शिष्य परंपरा के तहत शंकराचार्य का सम्मान किया. इस दौरान मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर गौमाता को राष्ट्र माता बनाने के लिए छिड़ी बहस पर बेबाकी से अपनी बात रखी.