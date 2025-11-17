ETV Bharat / state

सफाई कर्मचारियों का क्रमिक अनशन, सुनवाई नहीं हुई तो प्रदेशभर में 'झाड़ू डाउन' हड़ताल

सफाई कर्मचारियों ने क्रमिक अनशन शुरू किया ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में सफाई व्यवस्था अगले सप्ताह से गंभीर संकट में पड़ सकती है. मोबाइल ऐप से हाजिरी अनिवार्य करने और लंबित भर्तियों सहित कई मांगों को लेकर संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ ने आंदोलन तेज कर दिया है. संघ ने चेतावनी दी है कि सोमवार से चार दिन तक क्रमिक अनशन चलेगा और यदि मांगें नहीं मानी गईं तो पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन ‘झाड़ू डाउन’ हड़ताल की जाएगी. ऐप हाजिरी से भारी नाराजगी: नगर निगम द्वारा हाल ही में लागू किया गया मोबाइल ऐप आधारित हाजिरी सिस्टम सफाई कर्मचारियों में आक्रोश का मुख्य कारण बना हुआ है. संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा, “हमारे अधिकांश साथी अशिक्षित हैं और स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते, फिर भी जबरन ऐप हाजिरी थोपी जा रही है. हम रोज सुबह 5 बजे से ड्यूटी पर आते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन इस सिस्टम से हमें शक की नजर से देखा जा रहा है. किसी अन्य विभाग में ऐसा नियम क्यों नहीं है?” साथ ही संघ का आरोप है कि सफाई कर्मचारी के पदों पर गैर-वाल्मीकि समाज के कई कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें फिलहाल ऑफिस वर्क में लगा दिया गया है. इन्हें भी मूल सफाई कार्य में लगाने की मांग की जा रही है. सफाई कर्मचारियों का क्रमिक अनशन (ETV Bharat Jaipur) इसे भी पढ़ें- भर्ती की मांग को लेकर सफाईकर्मी मिले वन मंत्री से, जल्द समस्या समाधान का मिला आश्वासन