सफाई कर्मचारियों का क्रमिक अनशन, सुनवाई नहीं हुई तो प्रदेशभर में 'झाड़ू डाउन' हड़ताल
जयपुर में सफाई कर्मचारियों ने मोबाइल ऐप हाजिरी व लंबित भर्ती समेत कई मांगों को लेकर क्रमिक अनशन शुरू किया.
Published : November 17, 2025 at 8:48 PM IST
जयपुर: राजस्थान में सफाई व्यवस्था अगले सप्ताह से गंभीर संकट में पड़ सकती है. मोबाइल ऐप से हाजिरी अनिवार्य करने और लंबित भर्तियों सहित कई मांगों को लेकर संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ ने आंदोलन तेज कर दिया है. संघ ने चेतावनी दी है कि सोमवार से चार दिन तक क्रमिक अनशन चलेगा और यदि मांगें नहीं मानी गईं तो पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन ‘झाड़ू डाउन’ हड़ताल की जाएगी.
ऐप हाजिरी से भारी नाराजगी: नगर निगम द्वारा हाल ही में लागू किया गया मोबाइल ऐप आधारित हाजिरी सिस्टम सफाई कर्मचारियों में आक्रोश का मुख्य कारण बना हुआ है. संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा, “हमारे अधिकांश साथी अशिक्षित हैं और स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते, फिर भी जबरन ऐप हाजिरी थोपी जा रही है. हम रोज सुबह 5 बजे से ड्यूटी पर आते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन इस सिस्टम से हमें शक की नजर से देखा जा रहा है. किसी अन्य विभाग में ऐसा नियम क्यों नहीं है?” साथ ही संघ का आरोप है कि सफाई कर्मचारी के पदों पर गैर-वाल्मीकि समाज के कई कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें फिलहाल ऑफिस वर्क में लगा दिया गया है. इन्हें भी मूल सफाई कार्य में लगाने की मांग की जा रही है.
लाल कोठी पर शुरू हुआ क्रमिक अनशन: विरोध स्वरूप सोमवार से जयपुर के लाल कोठी स्थित नगर निगम मुख्यालय पर सफाई कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठ गए, अभी आंदोलन जयपुर तक सीमित है, लेकिन नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने चार दिन में समस्याओं का समाधान नहीं किया तो पूरे राजस्थान में हड़ताल कर दी जाएगी. नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा, “अब आर-पार की लड़ाई होगी. न केवल नगरीय निकाय का काम बंद होगा, बल्कि वाल्मीकि समाज के लोग घरों, दफ्तरों और प्राइवेट सेक्टर में किए जा रहे सभी सफाई कार्यों का भी बहिष्कार करेंगे.”
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें:
- मोबाइल ऐप से हाजिरी की बाध्यता तुरंत खत्म की जाए.
- ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाए.
- सफाई कर्मचारियों की लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए.
- गंभीर बीमारी से पीड़ित/मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को तत्काल नियुक्ति दी जाए.
- 4 अगस्त 2024 के कोर्ट समझौते के पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति-पत्र जारी किए जाएं.
- जमादार से मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक तक पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो.
- निगम कार्यालयों में तैनात सफाई कर्मचारियों को मूल सफाई कार्य में लगाया जाए.
पूरे प्रदेश में गंदगी फैलने का खतरा: यदि आंदोलन हड़ताल तक पहुंचा तो जयपुर सहित राजस्थान के सभी शहरों में कचरा संग्रहण, सड़क सफाई, नालों की सफाई और सीवर लाइन रखरखाव पूरी तरह ठप हो सकता है. त्योहारी सीजन और ठंड के मौसम में यह संकट आम जनता के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. नगर निगम प्रशासन और राज्य सरकार पर अब दबाव है कि वे जल्द से जल्द वार्ता कर कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान निकालें, वरना आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश को गंदगी और बदइंतजामी का सामना करना पड़ सकता है.
