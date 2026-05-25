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वेणुगोपाल का बीजेपी पर हमला, बोले- देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, महंगाई से जनता परेशान

कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने आए केसी वेणुगोपाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला.

जयपुर एयरपोर्ट पर केसी वेणुगोपाल
जयपुर एयरपोर्ट पर केसी वेणुगोपाल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 25, 2026 at 3:30 PM IST

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जयपुर: अजमेर के पुष्कर में चल रहे कांग्रेस जिलाध्यक्षों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने आए कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल का जयपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कई अन्य नेताओं ने स्वागत किया. इसके बाद वेणुगोपाल अजमेर के लिए रवाना हो गए, जहां पर कांग्रेस जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करके जिलाध्यक्षों को पार्टी की नीति और कल्चर का पाठ पढ़ाएंगे.

मोदी सरकार पर बोला हमला: इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए वेणुगोपाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. वेणुगोपाल ने कहा पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है. मौजूदा हालात में देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही है, लोग महंगाई से परेशान हैं, लेकिन मोदी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और न ही कोई जवाब दे रही है.

केसी वेणुगोपाल (ETV Bharat Jaipur)

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युवा बेरोजगार, नौकरी नहीं: केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है. युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है. उन्होंने कहा कि नीट का पेपर लीक हुआ है और आने वाले समय में इसमें और भी कई बड़े खुलासे होंगे. केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार देश भर में आंदोलन कर रही है. हाल ही में जयपुर में प्रदेश कांग्रेस ने डोटासरा के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन किया था.

विदेश दौरे ही प्रधानमंत्री का मुख्य एजेंडा: कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर कहा कि उनका पूरा फोकस सिर्फ विदेश दौरे पर ही है. यही उनका मुख्य एजेंडा बनकर रह गया है. प्रधानमंत्री विदेश दौरे कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों को विदेशी दौरे करने के लिए मना किया गया है.

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