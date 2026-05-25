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वेणुगोपाल का बीजेपी पर हमला, बोले- देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, महंगाई से जनता परेशान

जयपुर एयरपोर्ट पर केसी वेणुगोपाल ( ETV Bharat Jaipur )