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डिप्टी सीएम दीया का आह्वान- कम फेमस जगह को करें प्रमोट, गर्मियों में इवेंट और वेडिंग्स को दें बढ़ावा, आंध्र के पर्यटन मंत्री ने कही ये बड़ी बात

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में नवंबर से अप्रैल तक टूरिस्ट सीजन होता है. उसी समय शादियों का सीजन होता है. सावे गर्मियों में भी होते हैं, वह समय लोगों को सूट नहीं करता. आपको कोशिश करनी चाहिए कि गर्मियों में इवेंट और वेडिंग्स बढ़ें. ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट राजस्थान आए. उन्होंने अप्रैल से अक्टूबर तक ज्यादा वेडिंग और इवेंट्स करने का आहृान किया. दीया ने कहा कि ऑफ सीजन में ज्यादा पर्यटक राजस्थान आएंगे तो होटल्स के कमरे फुल रहेंगे. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अलावा भी वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए बीकानेर, जैसलमेर, शेखावाटी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद को भी प्रमोट करें. राज्य में पर्यटन और वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए काफी संभावनाएं हैं. बूंदी, कोटा में ट्रैवल मार्ट होता है.

आईडब्ल्यूटीसी ने वेडिंग और पर्यटन उद्योग के बदलते स्वरूप, वैश्विक अवसरों और उभरती तकनीकों पर मंथन के साथ ही दुनिया भर के पर्यटन बोर्डों, होटल इंडस्ट्री, वेडिंग प्लानर्स, इवेंट प्रोफेशनल्स और संबंधित हितधारकों को साझा मंच देने की मंशा से यह आयोजन. डिप्टी सीएम दीया और आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री कुंडला दुर्गेश ने उद्घाटन किया.

डिप्टी सीएम दीया रविवार को जयपुर के आमेर में दिल्ली रोड पर कूकस स्थित होटल में इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव (आईडब्ल्यूटीसी) को संबोधित कर रही थी. दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की समृद्ध विरासत, ऐतिहासिक किले, महल और विश्वस्तरीय आतिथ्य डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए सबसे पसंदीदा हैं. ऐसे आयोजन पर्यटन को नई दिशा देने के साथ रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देंगे.

जयपुर: उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में बहुत सारी खूबसूरत वेडिंग डेस्टिनेशंस है. उन्होंने कम फेमस जगहों को भी प्रमोट करने का आह्वान किया, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें. गर्मियों में इवेंट और वेडिंग्स बढ़ाने को कहा ताकि ज्यादा टूरिस्ट राजस्थान आए एवं प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूती मिले.

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600 प्रतिनिधि हुए शामिल: आंध्र के पर्यटन मंत्री कुंडला दुर्गेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश पर्यटन को आईडब्ल्यूटीसी का आधिकारिक भागीदार बनने पर गर्व है. हमारा उद्देश्य राज्य के समुद्री तटों, आध्यात्मिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक वेडिंग और पर्यटन उद्योग से जोड़ना है. इस तरह के मंच राज्यों के बीच सहयोग और पर्यटन विकास के नए अवसर पैदा करते हैं. आईडब्ल्यूटीसी के डायरेक्टर अरशद हुसैन ने बताया कि देश-विदेश से आए 600 प्रतिनिधियों ने वेडिंग, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी उद्योग के भविष्य, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, नवाचार, वैश्विक सहयोग और नए व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा की. बी2बी नेटवर्किंग, डेस्टिनेशन शोकेस और प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों के 50 पर्यटन बोर्ड, होटल समूहों और वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधियों ने नए व्यावसायिक सहयोग पर चर्चा की.

प्रीमियम वेडिंग को प्राथमिकता: तकनीकी सत्र पार्थिव त्यागराजन के बिग फैट वर्सेज इंटिमेट वेडिंग्स विषय से शुरू हुआ, जिसमें ग्राहकों की बदलती पसंद, निजी और अनुभव-आधारित शादियों के बढ़ते चलन पर प्रकाश डाला. त्यागराजन ने कहा कि बिग फैट वेडिंग्स में सैकड़ों-हजारों मेहमान, कई दिनों चलने वाले समारोह, आलीशान सजावट और बड़े बजट प्रमुख आकर्षण होते हैं.

कार्यक्रम को संबोधित करतीं डिप्टी सीएम दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)

इंटिमेट वेडिंग्स में सीमित मेहमानों के बीच व्यक्तिगत अनुभव, भावनात्मक जुड़ाव, बेहतर आतिथ्य और सस्टेनेबल आयोजन पर जोर दिया जा रहा है. आज कई परिवार 1,000 मेहमानों वाली पारंपरिक शादी के बजाय 100-150 करीबी लोगों के साथ डेस्टिनेशन पर प्रीमियम वेडिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं.आने वाले समय में भारतीय वेडिंग इंडस्ट्री में भव्यता के साथ व्यक्तिगत अनुभव, सस्टेनेबिलिटी और डेस्टिनेशन वेडिंग्स का चलन और बढ़ेगा. भारतीय शादियां केवल भव्यता और बड़े आयोजनों तक सीमित नहीं रह गई है.

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अमेरिकी बाजार तेजी से उभरा: ऋतुराज खन्ना, डॉ. अजय जैन, रजत सेठी, कैप्टन बाली, न्गुएन दूंग हियू (वियतनाम), जीन ल्यूक बेनहेम (फ्रांस) और इस्लाम चौधरी ने विभिन्न विषयों पर विचार रखे. सुनीत आर्या ने यूएसए में इंडियन वेडिंग मार्केट विषय पर अमेरिका में भारतीय वेडिंग बाजार के विस्तार और भारतीय डेस्टिनेशन वेडिंग्स की बढ़ती लोकप्रियता पर प्रस्तुति दी.

सुनीत आर्या ने बताया कि भारतीय समुदाय की बढ़ती क्रय शक्ति और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के बढ़ते रुझान के कारण अमेरिका भारतीय वेडिंग उद्योग के लिए तेजी से उभरता बाजार बन रहा है. इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री वैश्विक स्तर पर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹8 लाख करोड़) से अधिक के बाजार का हिस्सा है. आयोजन के प्रमुख आकर्षण मॉक बारात और वेड-वाह ब्राइडल स्टाइल वाक रहा.

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