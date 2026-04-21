ETV Bharat / state

VIP ट्रीटमेंट: गर्मी ने बदला हाथियों का खानपान और दिनचर्या, दिन में तीन बार नहलाना, रेस्ट के साथ करवा रहे पेडीक्योर

हाथी को फव्वारे से नहलाते ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: तेज गर्मी ने आमेर के हाथी गांव में हाथियों की दिनचर्या बदल दी. उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. हाथियों के खानपान से लेकर रहने आदि के विशेष इंतजाम किए गए हैं. दिन में तीन बार नहला रहे हैं. हाथियों के नाखूनों की स्पेशल केयर की जा रही है. पेडीक्योर किया जा रहा है. एलीफैंट राइडिंग के लिए भी एक दिन छोड़कर एक दिन आमेर महल भेजा जा रहा है, ताकि बीच में एक दिन आराम मिल सके. गर्मी से बचाने को कूलर लगाए गए. नाखूनों की स्पेशल केयर : हाथी गांव विकास समिति अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि गर्मियों में हाथियों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है. तेज गर्मी को देखते दिन में दो बार तालाब में नहलाया जा रहा है. शाम को पाइप से फव्वारा चलाकर नहलाते हैं. हाथियों को दिन में 4 से 5 बार पानी पिला रहे हैं. हाथियों के नाखूनों की स्पेशल केयर की जा रही है. तेज गर्मी में हाथियों के नाखून चटकने का डर रहता है. हाथियों के नाखूनों पर नीम, सरसों और आयुर्वेदिक तेल की मालिश करते हैं. स्पेशल डाइट दी जा रही है. तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, रजका, ज्वार ज्यादा खिला रहे हैं. आमेर महल पर सवारी के लिए हाथियों को एक-एक दिन के अंतराल पर भेजा रहा है, यानी बीच में एक दिन आराम दिया जाता है. पढ़ें: हाथी गांव में 75 हाथियों का जांचा स्वास्थ्य, फिटनेस का मिलेगा सर्टिफिकेट