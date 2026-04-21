VIP ट्रीटमेंट: गर्मी ने बदला हाथियों का खानपान और दिनचर्या, दिन में तीन बार नहलाना, रेस्ट के साथ करवा रहे पेडीक्योर
एलीफैंट राइडिंग के लिए भी एक दिन छोड़कर एक दिन आमेर महल भेजा जा रहा है, ताकि बीच में एक दिन आराम मिल सके.
Published : April 21, 2026 at 9:05 PM IST
जयपुर: तेज गर्मी ने आमेर के हाथी गांव में हाथियों की दिनचर्या बदल दी. उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. हाथियों के खानपान से लेकर रहने आदि के विशेष इंतजाम किए गए हैं. दिन में तीन बार नहला रहे हैं. हाथियों के नाखूनों की स्पेशल केयर की जा रही है. पेडीक्योर किया जा रहा है. एलीफैंट राइडिंग के लिए भी एक दिन छोड़कर एक दिन आमेर महल भेजा जा रहा है, ताकि बीच में एक दिन आराम मिल सके. गर्मी से बचाने को कूलर लगाए गए.
नाखूनों की स्पेशल केयर : हाथी गांव विकास समिति अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि गर्मियों में हाथियों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है. तेज गर्मी को देखते दिन में दो बार तालाब में नहलाया जा रहा है. शाम को पाइप से फव्वारा चलाकर नहलाते हैं. हाथियों को दिन में 4 से 5 बार पानी पिला रहे हैं. हाथियों के नाखूनों की स्पेशल केयर की जा रही है. तेज गर्मी में हाथियों के नाखून चटकने का डर रहता है. हाथियों के नाखूनों पर नीम, सरसों और आयुर्वेदिक तेल की मालिश करते हैं. स्पेशल डाइट दी जा रही है. तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, रजका, ज्वार ज्यादा खिला रहे हैं. आमेर महल पर सवारी के लिए हाथियों को एक-एक दिन के अंतराल पर भेजा रहा है, यानी बीच में एक दिन आराम दिया जाता है.
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सप्लीमेंट्स और दवा दे रहे: हाथी पालक आसिफ खान ने बताया कि वन्यजीव पशु चिकित्सकों ने सभी हाथी पालकों को गर्मी के लिए टिप्स दिए हैं. इसके अनुसार, हाथियों की डाइट बदली. अब तरबूज, खरबूजा समेत ठंडे फलों पर ज्यादा जोर है. हाथियों के लिए कूलर- पंखे लगाए गए. नहाने की व्यवस्था के साथ ही हाथियों को ताजा पानी पिलाते हैं. वन्यजीव पशु चिकित्सकों की सलाह के अनुसार, सप्लीमेंट्स और दवा दी जा रही है. हाथियों के नाखूनों पर नीम और अन्य आयुर्वेदिक तेल की मालिश कर रहे हैं. ज्वार भी खिला रहे हैं.
इसलिए बसाया हाथी गांव: हाथियों को प्राकृतिक और प्रदूषणमुक्त माहौल देने को जयपुर के आमेर के कुंडा में वर्ष 2010 में हाथी गांव बसाया था. हाथियों की पहली पसंद पेड़ और पानी के तालाब हैं. इसी को ध्यान में रखते हाथी गांव में वन विभाग ने सैकड़ों पौधे लगाए. हाथियों के नहाने और अठखेलियों के लिए तालाब भी बनाए. 120 बीघा में हाथी गांव में विभिन्न सुविधाएं दी गई. हाथी सुबह आमेर महल में हाथी सवारी को जाते हैं. सवारी का समय पूरा होने के बाद हाथी गांव लौटते हैं. यहां पर अभी करीब 80 हाथी रहते हैं.
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